Merck verbreitet beste Stimmung

Darmstadt.Stefan Oschmann, Vorstandschef des Darmstädter Pharma- und Technologiekonzerns Merck, stimmt nicht in die derzeit düsteren Prognosen anderer Konzerne ein. „Von den aktuellen Handelskonflikten sind wir nicht betroffen“, sagte er am Donnerstag bei der Vorlage des Zwischenberichts für das zweite Quartal und das erste Halbjahr. Sorgen mache man sich trotzdem, weil es irgendwann doch indirekt auch Merck treffen könnte. Generell hält Oschmann diese Gefahr aber offenbar für überschaubar, unter anderem auch deshalb, weil die Lage in der Automobilindustrie für Merck nur eine geringe Rolle spielt.

„In allen Bereichen gewachsen“

Der Darmstädter Konzern mit seinen weltweit rund 53 000 Beschäftigten hat ein gutes erstes Halbjahr und ein sehr gutes zweites Quartal hinter sich. „Beim Umsatz sind wir in allen Unternehmensbereichen und Regionen deutlich gewachsen“, sagt Oschmann. Angetrieben von guten Labor- und Pharmageschäften kletterte der Umsatz im zweiten Quartal um 6,9 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro. Der Gewinn schnellte um gut 90 Prozent auf 471 Millionen Euro hoch.

Grund für den, so Oschmann, „Ertragssprung“ waren neue Medikamente, starkes Wachstum auch im Bereich Life Science mit technologischen Lösungen und Dienstleistungen für die Arzneimittelherstellung und besonders auch sogenannte Meilensteinzahlungen aus diversen Entwicklungsallianzen, die Merck abgeschlossen hat. Von den Pharmakonzernen Pfizer, Glaxo-SmithKline und einem weiteren Partner erhielten die Darmstädter im zweiten Quartal insgesamt rund 140 Millionen Euro.

„Diese Zahlungen belegen unsere Erfolge beim Entwickeln innovativer Arzneimittel“, sagt Oschmann. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse bekräftigt Merck seine Prognose für das gesamte Jahr. Der Umsatz soll um drei bis fünf Prozent auf 15,3 bis 15,9 Milliarden Euro steigen, der Betriebsgewinn (Ebit) soll bei 4,15 bis 4,35 Milliarden Euro liegen nach 3,8 Milliarden im vergangenen Jahr. Im zweiten Halbjahr will Merck auch die rund 5,8 Milliarden Euro schwere Übernahme des US-Unternehmens Versum Materials abschließen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.08.2019