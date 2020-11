Merkel lobt Frauenquote

Berlin.Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die grundsätzliche Einigung der schwarz-roten Koalition auf eine Frauenquote in Vorständen gelobt. Das sei nicht nur zumutbar und machbar, sondern etwas, was sie mit vollem Herzen unterstützen könne, sagte Merkel am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Es gebe immer noch 30 börsennotierte Unternehmen ohne Frau im Vorstand. Es sei eigentlich traurig, dass sich Firmen trotz so viel öffentlicher Diskussion nicht änderten. Union und SPD hatten sich am Freitag auf eine verbindliche Frauenquote in Vorständen geeinigt. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020