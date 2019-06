Metro lehnt Angebot ab

Düsseldorf.Der Düsseldorfer Handelskonzern Metro hält das Übernahmeangebot von Finanzinvestoren für zu gering. Die angebotenen 16,00 Euro pro Stammaktie und 13,80 Euro pro Vorzugsaktie stellten eine erhebliche Unterbewertung des Unternehmens dar, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung des Metro-Vorstands. Er empfahl den Metro-Aktionären, „bis zur Veröffentlichung der begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat zum Übernahmeangebot keine Maßnahmen zu ergreifen“.

Die Holding EP Global Commerce hatte am Freitag nach Börsenschluss ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für den Handelskonzern abgegeben. Hinter EP stecken der tschechische Geschäftsmann Daniel Kretinsky und sein slowakischer Partner Patrik Tkac.

EP mit Sitz in Grünwald bei München plant erklärtermaßen bei Metro mit seinen rund 146 000 Mitarbeitern keinen radikalen Umbau. „Es ist nicht beabsichtigt, die derzeit bestehenden Metro-Märkte in Deutschland oder anderen Kernmärkten der Metro Group zu schließen oder Arbeitsplätze in größerem Umfang abzubauen“, heißt es in dem Übernahmeangebot. dpa

