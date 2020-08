Microsoft umwirbt TikTok

Washington/Berlin.Ein Übernahmemanöver des Software-Giganten Microsoft könnte das von US-Präsident Donald Trump angedrohte Verbot der Videoplattform TikTok womöglich doch noch verhindern. Microsoft bestätigte am Sonntag (Ortszeit) erstmals, den Zukauf des US-Geschäfts von TikTok anzustreben. Konzernchef Satya Nadella und Trump hätten sich darüber ausgetauscht, nun wolle Microsoft weitere Gespräche mit dem chinesischen TikTok-Eigentümer ByteDance führen. Ziel sei es, bis zum 15. September einen Deal zu vereinbaren.

ByteDance steht unter hohem Druck, TikToks US-Geschäft zu verkaufen, da Trump wegen Sicherheitsbedenken ein Verbot der beliebten App in den Vereinigten Staaten angekündigt hat. Die US-Regierung fürchtet, dass über TikTok Daten von US-Bürgern in die Hände der chinesischen Kommunistischen Partei geraten. Trump will Pekings Einfluss in den USA mit aller Macht zurückdrängen, auch andere chinesische Konzerne wie die Telekom-Riesen Huawei und ZTE bekamen dies schon zu spüren.

Mehr als 100 Millionen US-Nutzer

Sollte jedoch ein US-Unternehmen TikToks Geschäft in den Vereinigten Staaten übernehmen, so könnte die App dort weiter eine Zukunft haben. ByteDance bemüht sich deshalb schon länger, seine internationale Plattform von der chinesischen Version zu trennen.

Die politischen Unterstützer Trumps feierten das von Microsoft geäußerte Interesse bereits als Sieg für den Standort USA. Doch bisher ist höchst unsicher, ob das Manöver Erfolg hat. Es rechtlich nicht geklärt, wie sich in den USA eine App verbieten lässt, deren Betrieb durch ein amerikanisches Unternehmen erfolgt, das bloß Tochtergesellschaft einer chinesischen Holding ist.

Das Verbot wäre bei jüngeren, technikfreudigen Amerikanern zudem erkennbar unpopulär. Die App zählt dort über 100 Millionen aktive Nutzer. Die Inhalte auf TikTok sind überwiegend witzig, mit Herzblut gemacht und harmlos. Einige der Berühmtheiten auf der Plattform leben bereits hauptberuflich von ihrem Kanal. Kein Wunder, dass sie jetzt ihren ganzen Einfluss gegen Trump und für den Erhalt des Dienstes nutzen.

Außerdem deutet Bytedance derzeit an, nicht verkaufen zu wollen. Dass Microsoft sich den Dienst gerne schnappen würde, passt dagegen gut ins Bild. Zwei Milliarden Mal wurde TikTok außerhalb Chinas schon aus den App-Stores von Android und Apple heruntergeladen. Immerhin 800 Millionen der installierten Apps werden auch regelmäßig bespielt. Das Unternehmen selbst veröffentlicht keine Statistik zum Alter der Nutzer, aber es ist klar, dass die Mehrheit unter 24 Jahren alt ist. Das ist die junge Zielgruppe, die der Konzern hinter dem altbackenen Word und Windows gerne für die Zukunft an sich binden möchte.

Kritische Botschaften gelöscht

Auch in Deutschland gab es Kritik an TikTok. Das Portal Netzpolitik.org berichtet von Sicherheitslücken und großer Neugier bezüglich der Smartphone-Inhalte der Nutzer. In der Vergangenheit hat die App auch China-kritische Botschaften gelöscht und LGBTQI-Inhalte zensiert. Auch die EU-Datenschützer haben angesichts der jungen Zielgruppe angekündigt, sich näher mit TikTok zu beschäftigen. Die Niederlande haben bereits ihre eigene Untersuchung gestartet, Indien hat TikTok bereits verboten.

Vorbild Indien?

Doch bei näherem Hinsehen ist TikTok nicht schlimmer als andere Apps, nur erfolgreicher. Datenschützer sehen bei den Produkten von US-Softwareunternehmen eine schlimmere Datensammelei. Das Unternehmen versichert derweil, dass die Informationen der jungen NutzerInnen nicht nach China wandern. Für die USA bleiben sie vor Ort bei der dortigen Tochtergesellschaft, für Deutschland sei das Unternehmen TikTok Technology in Irland zuständig, sagte eine Sprecherin.

Ein Datenaustausch finde nur mit der Niederlassung in Singapur statt. Das ist insofern glaubwürdig, als die internationale Version von TikTok durch den Zukauf des bestehenden Dienstes Musical.ly entstanden ist. Bytedance hat sie mit dem eigenen Dienst Douyin kombiniert, den Strukturen außerhalb Chinas jedoch ihre Unabhängigkeit gelassen.

Die aktuelle Kritik an TikTok ist jedenfalls in Trump-typischer Weise schlecht begründet und riecht nach einem politischen Manöver. Ähnlich verhält es sich mit dem Verbot Indiens. Die Regierung dort hat außer TikTok 58 weitere chinesische Apps verboten, nachdem ein Grenzkonflikt mit dem größeren Nachbarn eskaliert war. (mit dpa)

