Anzeige

Die Riester-Rente hat nicht den besten Ruf. Die Kosten dafür sind bei vielen Anbietern so hoch, dass von der staatlichen Förderung wenig übrigbleibt. Die Verzinsung ist durch vielerlei Vorgaben überschaubar. Trotzdem ist die private Zusatzvorsorge ein wichtiger Baustein für die finanzielle Sicherheit im Alter. Doch Geschäftspraktiken wie die einer Kreissparkasse in Baden-Württemberg verschlechtern das Image der Förderrente weiter. In einer Mischung verschiedener Zinsmodelle jubelte das Institut ihren Kunden einen Negativzins unter. Nur durch die Verrechnung mit anderen Bestandteilen des Vertrags blieb es bei einer Gutschrift für das Jahr. Eine Klage dagegen blieb erfolglos.

Negativzinsen sind damit erst einmal erlaubt. Ärgerlich ist die Entscheidung der Richter, weil die betroffenen Kunden aus den Vertragsformulierungen als rechtliche Laien nicht herauslesen konnten, dass die Gefahr einer Nullrunde besteht. Man muss schon Fantasie aufbringen, diese miese Masche herauszulesen. So geht wieder einmal ein Stück Vertrauen in die Finanzwirtschaft und den Verbraucherschutz verloren.

Große Sorgen müssen sich die Riester-Sparer aber nicht machen. Selbst wenn es Kunden anderer Banken einmal ähnlich ergehen sollte, und die Niedrigzinsphase länger anhält als erwartet, ist das Ersparte sicher. Dafür sorgen die Auflagen der Förderrente. Sie sehen vor, dass am Ende der Vertragslaufzeit wenigstens die eingezahlten Beiträge als Vermögen vorhanden sind. Tröstlich ist das freilich nicht.