Mieten für Studierende weiter gestiegen

Rhein-Neckar.Studierende sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie offenbar gleich doppelt betroffen: Erstens haben viele ihre Aushilfsjobs verloren. Und zweitens müssen sie mit weiter steigenden Mieten rechnen. Trotz Online-Vorlesungen und etwa einem Rückgang der Zahl ausländischer Studierender haben sich im zweiten Quartal 2020 die Kosten für eine studentische Musterwohnung vielerorts erhöht. Das hat der Studentenwohnreport ergeben, den der Finanzdienstleister MLP am Donnerstag zusammen mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vorgestellt hat.

Was haben IW und MLP eigentlich untersucht?

Sie haben sich die Entwicklung des Immobilienmarktes in 30 Städten angeschaut, in denen viele Studierende leben. Und zwar von Ende Juni 2019 bis Ende Juni 2020. Dabei haben sie besonderes Augenmerk auf kleinere Wohnungen gelegt, die für die angehenden Akademiker interessant sind. Wohnheimplätze wurden nicht berücksichtigt.

Was sind die zentralen Ergebnisse der Studie?

In 29 der 30 Hochschulstandorte sind die durchschnittlichen Mieten, bereinigt um Qualitäten und Lagen, gestiegen. Am teuersten ist Wohnen weiter in München, gefolgt von Stuttgart und Freiburg. Am günstigsten ist es in Leipzig und Magdeburg.

Wie sieht es in der erweiterten Rhein-Neckar-Region aus?

Am meisten müssen die Studierenden in Heidelberg bezahlen. Auch in Karlsruhe und Darmstadt sind die Preise relativ hoch. Und selbst in Mannheim, das zuletzt noch unter dem Durchschnitt lag, liegen die Mieten nun etwas darüber.

Welche besonderen Entwicklungen hat es in der Region gegeben?

In Mannheim sind die Durchschnittsmieten deutlich gestiegen – um mehr als 8 Prozent. Der Studentenwohnpreisindex hat sich dagegen „nur“ um 2,9 Prozent erhöht. „Das deutet darauf hin, dass vor allen Dingen höherpreisige Angebote in den Markt gekommen sind“, sagt Michael Voigtländer, Immobilienexperte am IW. In Heidelberg war der Anstieg ihm zufolge „moderat“. Als Erklärung nannte MLP-Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg die „enorme Bautätigkeit“ im Zuge der Konversion. „Dadurch hat auch das Angebot für studentisches Wohnen zugenommen.“

Wie hat sich die Lage durch die Pandemie verändert?

Abschließend lässt sich das noch nicht beurteilen. Im zweiten Quartal 2020 sind die Preise jedoch, entgegen manchen Erwartungen, vielerorts angestiegen. Voigtländers Interpretation: „Die Lücke ist schnell von anderen aufgefangen worden.“

Wie beurteilen die hiesigen Studentenwerke die Lage?

„Mannheim ist als Wohnort für Studierende weiterhin stark nachgefragt“, teilt das Studierendenwerk mit. Darum müsse mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

