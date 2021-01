Mieter werden Aktionäre

Rhein-Neckar.Auf dem Logo der Familienheim Rhein-Neckar prangt ein großes „eG“ für „eingetragene Genossenschaft“. Dieses Buchstaben-Duo dürfte schon bald verschwinden. Grund: Die Baugenossenschaft mit über 6000 Mitgliedern, die sich zu einer Immobiliengruppe mit unterschiedlichen Servicefirmen entwickelt hat, strebt eine Verschmelzung mit dem Rechtsstatus einer Aktiengesellschaft an. Das von der Vertreterversammlung beschlossene Umwandlungskonzept der „eG“ zur „AG“ liegt zur Prüfung beim Registergericht.

Obdachlosigkeit in einer kriegszerstörten Stadt haben die Vorstände des vor 74 Jahren kirchlich initiierten Unternehmens im Blick, das zunächst „Neue Heimat Mannheim“ heißt. Bereits 1948 entstehen 52 Wohnungen. Ein Jahr später erfolgen die ersten Bauten im Kreis Bergstraße. 1966 wird in Mannheims Reißbrettvorort „Vogelstang“ die 2000. Wohnung übergeben.

Unterschiedliche Tochterfirmen

Vier Jahre später startet mit umgewandelten Eigentumswohnungen das Vermietungsgeschäft. Das Mitte der 1970er-Jahre als „Familienheim Mannheim eG“ und 1995 als „Familienheim Rhein-Neckar eG“ umfirmierte Unternehmen gibt sich 2015 ein Dach: die Immobiliengruppe Rhein-Neckar. Zu ihr gehören beispielsweise die Gebäudeservice GmbH Treureal, die Treubau Verwaltung GmbH und die Bank für Wohnungswirtschaft, die BfW AG.

Mit den unterschiedlichen Tochterfirmen rund ums Kerngeschäft sei die Familienheim aus einer klassischen Genossenschaft „herausgewachsen“, kommentiert Gerhard Burkhardt, Aufsichtsratsvorsitzender und Urgestein der Familienheim, in deren Vorstand er von 1974 bis 2017 wirkte, davon 34 Jahre als Vorsitzender. Angesichts einer dynamischen Entwicklung, so der Ehrenpräsident des Verbandes der baden-württembergischen Wohnungs-und Immobilienunternehmen, habe ihn und den aktuellen Vorstand schon lange umgetrieben, wie die dynamische Geschäftsausweitung als Ertragsquelle zum Erhalt und Modernisieren des Bestandes mit inzwischen 2700 eigenen Wohnungen und für neue Projekte genutzt werden könne.

Nicht nur Befürworter

Das Konzept sieht vor, dass Genossenschaftsmitglieder zu Aktionären werden. Die Möglichkeit, vorab bis zu 50 weitere Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils 160 Euro zu zeichnen, haben innerhalb der Frist 269 der über 6000 Mitglieder in unterschiedlichem Umfang genutzt. Auch wenn das Beschlussgremium aus 76 gewählten Vertretern mit nur einer Gegenstimme die AG gebilligt hat, gibt es nicht nur Befürworter.

So manche Mitglieder fürchten Mieterhöhungen. Schließlich liegt bei der Familienheim nach eigenen Angaben der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei etwas über sechs Euro und damit unter dem Mietspiegel. Angesichts von Ängsten vor einer veränderten Unternehmensphilosophie betont Mike Kirsch als Vorstandsvorsitzender: „Die Strategie, breite Schichten der Bevölkerung in der Metropolregion Rhein-Neckar mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen, wird fortgeführt.“ Er wie sein Vorstandskollege Florian Grabarek verweisen darauf, dass die künftigen Aktionäre gleichzeitig Mieter sind und damit in der Hauptversammlung statt über Vertreter ihre Interessen direkt wahrnehmen können.

Besteht das Risiko, dass sich Nicht-Mieter durch Erwerb von Mitgliederanteilen mit gebündelter Stimmkraft sozusagen „einschleichen“ könnten, wie ein Genossenschaftler argwöhnt? Eine solche Bündelung, argumentiert der Familienheim-Vorstand, gäbe es lediglich, wenn eine Person die Aktien von 100 Mitgliedern aufkaufen würde. „Und selbst 5000 Aktien wären lediglich 27 Prozent der Anteile.“ Eine Ankaufobergrenze sei derzeit zwar nicht vorgesehen, könne aber beschlossen werden.

Die rechtliche Umwandlung sieht der Aufsichtsratsvorsitzende Burkhardt jedenfalls als Pioniersignal: „Ich gehe davon aus, dass andere Baugenossenschaften uns folgen werden.“

