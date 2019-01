Mietpreisniveaus 2018 in der Region: Informationen zu den verwendeten Daten

Bei den dargestellten Mietniveaus haben wir Daten der Hamburger Beratungsfirma F+B als Grundlage übernommen. Das Unternehmen wertet regelmäßig Neuvermietungs- und Kaufangebote für Wohn- und Gewerbeimmobilien aus, die regional und überregional inseriert, also öffentlich angeboten werden. Nicht enthalten sind folglich Wohnungsangebote, die von Anbietern direkt vermarktet werden, ohne sie öffentlich - etwa in Zeitungen oder im Internet - anzubieten. Die erhobenen Daten werden von F+B bereinigt und fließen in eine Datenbank, in der bislang Unternehmensangaben zufolge gut 30 Millionen Objekte vorhanden sind.

Unser Mietvergleich legt eine sogenannte Referenz- oder Normalwohnung zugrunde, für die ein neuer Mietvertrag abgeschlossen werden soll. Diese fiktive Wohnung hat folgende Eckdaten: 75 Quadratmeter groß, etwa zehn Jahre alt, Ausstattung und Zustand normal. Die dargestellten Quadratmeterpreise beziehen sich auf das Jahr 2018 (F+B-Marktmonitor, Datenstand: 3. Quartal 2018, Betrachtungszeitraum: 2018).

Beim Vorjahresvergleich beziehen wir uns auf die Daten für dieselbe Referenzwohnung (F+B-Marktmonitor, Datenstand: 3. Quartal 2017, Betrachtungszeitraum: 2017).

Die zugrundeliegende statistische Berechnung der Mietniveaus und der Mietentwicklung der letzten zehn Jahre lässt zwar keine direkten Rückschlüsse auf einzelne Mietangebote in den dargestellten Kommunen zu. Die im F+B-Marktmonitor verwendete Methodik (hedonische Schätzung für ein Referenzobjekt) ermöglicht jedoch Vergleiche zwischen der Marktmietenentwicklung von Kommunen, deren realer Wohnungsbestand zum Teil erheblich voneinander abweichen kann. (red)

