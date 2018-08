Milliardenrisiko Monsanto

Leverkusen/St. Louis.Bayer-Chef Werner Baumann hat mit der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto Finanzgeschichte geschrieben, doch nun wachsen die Zweifel an der von Beginn an umstrittenen Fusion. Bislang bereitet die fast 63 Milliarden Dollar teure Tochter – der bisher teuerste Auslandszukauf eines deutschen Konzerns – nichts als Ärger.

Mit Blick auf die rechtlichen Risiken, die Bayer sich mit dem Zukauf aufgehalst hat, scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen zu bewahrheiten. In den USA wurde Monsanto vor einer Woche wegen angeblich vorsätzlich verschwiegener Risiken seiner Unkrautvernichter verurteilt, 289 Millionen Dollar Schadenersatz an einen Krebspatienten zu zahlen.

Wenige Tage später folgte der nächste Schock: Monsantos Antrag, den Glyphosat-Unkrautvernichter Roundup in Kalifornien von einer Liste krebserregender Chemikalien zu nehmen, wurde endgültig abgelehnt. An der Börse fielen die Reaktionen heftig aus. Seit Anfang der Woche büßten Bayer-Aktien rund 18 Prozent ein, das entspricht 15,7 Milliarden Euro an Börsenwert.

Die harte Strafe im ersten US-Prozess um Monsantos umstrittene Produkte ließ Anleger so richtig erschaudern – auch wenn sich der Kurs gestern etwas erholte. „Die Börse hat mit dem Urteil zum ersten Mal eine Zahl präsentiert bekommen, an der sie die Risiken festmachen kann. Das führte dann offenbar erst mal zu einer Verkaufspanik“, sagt Jürgen Kurz, Sprecher des Anlegerschutzvereins DSW. „Die Börse war darauf nicht vorbereitet und Bayer war möglicherweise ebenfalls überrascht, sonst hätte man im Vorfeld wohl noch intensiver mit den großen Investoren kommuniziert.“

Das war Bayer indes nur bedingt möglich. Denn einen vollständigen Überblick über Monsanto kann sich der Konzern erst seit Donnerstag verschaffen: Damit die Kartellbehörden die Übernahme genehmigten, verpflichteten sie Bayer zum Verkauf großer Teile seines Saatgutgeschäfts an den Konkurrenten BASF. Bis zum Abschluss dieses Verkaufs am Donnerstag war Bayer der Zugang zu detaillierten internen Informationen von Monsanto verwehrt.

„Tatsache, die Sorgen bereitet“

Könnte Bayer in den internen Unterlagen nun auf unerwartete Risiken und böse Überraschungen stoßen? „Das ist nicht zu hoffen“, sagt Markus Manns, Fondsmanager bei Union Investment. „Doch es bleibt eine Tatsache, die Sorgen bereitet.“ Das jüngste Urteil war nur der Auftakt – Monsanto steht in den USA vor einer Klagewelle.

Dabei geht es nicht nur um Tausende Fälle wegen der Unkrautvernichter mit dem Wirkstoff Glyphosat, der im Verdacht steht, Krebs zu verursachen. Hinzu kommen zahlreiche Sammelklagen wegen des Herbizids Dicamba, das zwar Unkraut tötet, aber auch Nutzpflanzen – sofern sie nicht aus genetisch modifiziertem Monsanto-Saatgut stammen. Und weiteres Ungemach droht: Am Mittwoch erschien eine Studie, laut der auf Feldern gesprühtes Glyphosat in Frühstücksflocken und Müsliriegeln auftaucht. dpa

