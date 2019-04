Milliardenübernahme von Versum perfekt

Darmstadt.Nach wochenlangem Ringen und durch ein deutlich erhöhtes Angebot ist der Darmstädter Pharma- und Chemie-Konzern Merck jetzt am Ziel: Für umgerechnet rund 5,75 Milliarden Euro übernimmt er die US-Firma Versum Materials, die auf Prozesschemikalien, Gase und Ausrüstungen für die Halbleiterfertigung spezialisiert ist.

Damit will Merck vor allem den Bereich Elektromaterialien für die Halbleiter- und Displayindustrie stärken. Dies trifft die Sparte für Flüssigkristalle, aus denen Displays für Smartphones, Tablets, Monitore und Flachbildfernseher hergestellt werden. Die Sparte hatte bei Merck zuletzt geschwächelt.

Versum hatte sich wochenlang gegen die Übernahme durch Merck gewehrt und eigentlich schon den Zusammenschluss mit dem US-Wettbewerber Entegris vereinbart. Daraufhin hatte das Darmstädter Unternehmen seine Offerte vor wenigen Tagen um rund 480 Millionen Euro aufgestockt. Das hat bei Versum mit Sitz in Tempe (Arizona) zum Umdenken geführt. Die Vereinbarung über die Übernahme wurde gestern unterzeichnet.

Merck zahlt jetzt 53 Dollar je Versum-Aktie, zuvor hatte man 48 Dollar geboten. In der zweiten Jahreshälfte 2019 soll die Übernahme abgeschlossen sein. Noch müssen die Versum-Aktionäre und die Kartellbehörden zustimmen – dabei sieht man bei Merck keine Probleme. Ab dem dritten Jahr erhoffen sich die Darmstädter Kosteneinsparungen von 75 Millionen Euro jährlich. Finanziert wird die Übernahme durch Barmittel und Kredite der Bank of America Merrill Lynch, der französischen BNP Paribas und der Deutschen Bank.

„Führende Innovationen“

„Durch diese Transaktion ist Merck optimal positioniert, um von den langfristigen Wachstumstrends in der Industrie von Elektronikmaterialien zu profitieren“, sagte Vorstandschef Stefan Oschmann. „Das kombinierte Geschäft wird unseren Kunden weltweit führende Innovationen anbieten können.“ Versum verbuchte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro und einen Betriebsgewinn von 350 Millionen Euro. In Nordamerika und Asien beschäftigt das Unternehmen in 15 Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 2300 Menschen.

Für Merck ist es eine weitere Groß-Übernahme. In den vergangenen zehn Jahren haben die Darmstädter rund 24 Milliarden Dollar für den Kauf von US-Unternehmen aufgewendet, unter anderem für Millipore und zuletzt 2015 allein rund 17 Milliarden Dollar für Sigma Aldrich, die größte Übernahme in der Geschichte von Merck. Das Unternehmen hatte 2018 seine Schuldenlast durch den Verkauf des Geschäfts für Selbstmedikation an Procter&Gamble für 3,4 Milliarden Euro auf 6,7 Milliarden Euro gesenkt. Jetzt dürfte der Schuldenberg Experten zufolge erneut um gut drei Milliarden Euro steigen.

