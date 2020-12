Millionen für Forschung

Tübingen/Weinheim.Der Wissenschaftsstandort „Cyber Valley“ in Tübingen wird weiter gestärkt mit Stipendien für internationale Top-Forscher, mehr Rechnerkapazität und einer praktischen Programmierausbildung für Informatikstudenten. Das „AI Breakthrough Hub“ genannte und von Bund, Land und privater Hand initiierte Programm wurde am Donnerstag unter anderem von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgestellt.

Das Land hat nach Auskunft von Kretschmann bisher 140 Millionen Euro in das „Cyber Valley“ gesteckt. Die Hector Stiftung kündigte nun an, die Berufung von KI-Spitzenwissenschaftlern im „Cyber Valley“ mit bis zu 100 Millionen Euro fördern zu wollen. Die in Weinheim ansässige Stiftung wurde von SAP-Mitgründer Hans-Werner Hector und seiner Ehefrau Josephine gegründet. „Wir wollen die nächste Stufe zünden“, sagte Kretschmann. Künstliche Intelligenz solle im Dienst des Menschen und nicht im Dienst des Staates oder von Monopol-Konzernen stehen. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020