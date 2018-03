Anzeige

Mit Erdbeeren, Zwiebeln oder Schnittlauch sieht es nicht besser aus: Die Kulturen sind arbeitsintensiv und wegen des Mindestlohns kaum noch ein gutes Geschäft, macht der Bauernverbandsvorsitzende deutlich. „Viele kleine Betriebe geben auf.“ Oder sie satteln um. Wie Gemüsebauer Johannes Zehfuß aus Böhl-Iggelheim im Rhein-Pfalz-Kreis. Er will in diesem Jahr keine Zucchini mehr anbauen – die Arbeitskosten sind ihm mittlerweile einfach zu hoch. „Das wirkliche Problem ist, dass wir die Kosten nicht weitergeben können.“ In den Läden stünden die Produkte neben Gemüse aus Spanien, wo der Mindestlohn bei 4,29 Euro liege. Zehfuß pflanzt nun Möhren und Pastinaken, die er maschinell ernten kann. Für Max Brenner vom gleichnamigen Spargelhof in Schwetzingen ist das keine Option. Seine Familie baut seit Generationen das königliche Gemüse an. Demnächst geht er in den Ruhestand. Sein Sohn will den Betrieb aber nicht übernehmen – „zumindest nicht im Haupterwerb“, sagt Brenner. Dass der Mindestlohn eine große Belastung darstellt, sieht auch er so. Vor allem, weil in Schwetzingen Spargel nur im Traditionsanbau gezogen werde: ohne Folie und vor allem ohne Maschinen.

„Ganz anderen Beruf lernen“

Eine Apparatur, die die Folie anhebt und wieder ablegt, kommt für Brenner nicht in Frage. Also wird komplett per Hand gestochen – eine kostspielige Angelegenheit. Dazu kommt der erhöhte Aufwand für die Verwaltungsarbeiten – „ich sitze immer öfter im Büro“, schimpft er. Und gestiegene Fixkosten, für Düngemittel zum Beispiel. Dass manche Betriebe aufgeben, dafür hat er Verständnis. „Man muss halt einen Weg finden, um zurechtzukommen.“ Oder sich umorientieren – „einen ganz anderen Beruf lernen“, sagt Brenner. (mit dpa)

