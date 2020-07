Minister ruft Mittelstand zur Ausbildung auf

Berlin/Mannheim.Möglichst viele junge Menschen sollen nach dem Willen der Bundesregierung trotz Corona eine Chance auf eine Berufsausbildung haben. Die geplanten Prämien für Betriebe, die in der Krise weiter ausbilden oder die Zahl der Lehrstellen sogar erhöhen, können nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums von Anfang August an beantragt werden.

Handwerk lobt Programm

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur, es solle verhindert werden, „dass es einen Corona-Jahrgang am Ausbildungsmarkt gibt“. Kleine und mittlere Ausbildungsbetriebe, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind, sollen 2000 Euro für jeden abgeschlossenen Lehrvertrag erhalten, wenn sie ihre Zahl an Azubis stabil halten. Für jeden Ausbildungsplatz, den sie über Vorjahresniveau schaffen, bekommen sie sogar 3000 Euro. „Das Signal an die kleinen und mittelständischen Unternehmen ist: Bildet aus – trotz Corona!“, sagte Heil.

Unterstützung soll es daneben auch für Unternehmen geben, die Auszubildende nicht in Kurzarbeit schicken und für Betriebe, die Azubis aus Unternehmen aufnehmen, die insolvent gegangen sind. Für die Maßnahmen werden 500 Millionen Euro eingeplant.

Der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke, nannte das Programm „richtig und wichtig“, kritisierte aber das geplante Antragsverfahren als zu kompliziert. Die Unterstützung möglichst zielgenau und bürokratiearm zu gestalten, sei „leider nicht ideal gelungen“. Man hätte sich eine schlankere und auch stärker digital gestützte Umsetzung gewünscht.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund appellierte an die Unternehmen, den Arbeitsagenturen schnellstens ihre freien Ausbildungsplätze zu melden. „Wer jetzt an der Ausbildung spart, wird spätestens nach Corona über den Fachkräftemangel klagen. Zurückhaltung ist hier nicht angebracht“, sagte DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte.

Insgesamt stehen laut Bundesagentur für Arbeit (BA) 482 000 gemeldeten Lehrstellen 417 000 Bewerber gegenüber. Sowohl die Zahl der Bewerber als auch die Zahl der Stellen sei um acht bis zehn Prozent rückläufig. Der Vermittlungsprozess hänge zeitlich sechs bis acht Wochen hinter den Vorjahren zurück, so die BA.

Die Mannheimer Fachmarktkette Bauhaus kündigte an, dass zu Beginn des neuen Lehrjahres bundesweit mehr als 400 Auszubildende und Nachwuchskräfte ihre Tätigkeit bei dem Unternehmen aufnehmen. Trotz der „grundsätzlich angespannten Situation auf dem Ausbildungsmarkt“ zeigte sich Bauhaus mit der Nachfrage junger Menschen nach Lehrstellen einer Mitteilung zufolge zufrieden. Angesichts noch offener Stellen sei das Ziel, im Spätsommer weitere Auszubildende einzustellen. dpa/fas

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.08.2020