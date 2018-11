Minister verweigert GKM Rabatt

Stuttgart/Mannheim.Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) beharrt auf seinen Plänen zur Erhöhung des Wasserpfennigs. Die großen Stromerzeuger EnBW und das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) kritisieren die Erhöhung des Entgelts für Kühlwasser um 50 Prozent ab Januar 2019 als „klaren und massiven Wettbewerbsnachteil“. Auch die Privathaushalte müssen deutlich mehr bezahlen. Innerhalb von fünf Jahren hat sich das Wasserentnahmeentgelt für sie auf zehn Cent pro Kubikmeter verdoppelt.

4,5 Millionen Euro Belastung

Untersteller hatte schon 2013 die Erhöhungen des Wasserpfennigs durchgesetzt. In einem ersten Schritt war das Entgelt für die öffentliche Wasserversorgung Anfang 2015 von 5,1 auf 8,1 Cent je Kubikmeter gestiegen. Zur Kasse gebeten werden die Wasserversorger, nicht die Verbraucher direkt. Anfang 2019 folgt jetzt der zweite Schritt auf zehn Cent. Zum gleichen Zeitpunkt steigt das Entgelt für das Kühlwasser, das aus Neckar und Rhein entnommen wird, von derzeit 1,0 auf 1,5 Cent. GKM hat eine Zusatzbelastung von jährlich 4,5 Millionen Euro errechnet, die EnBW kalkuliert einen zweistelligen Millionenbetrag.

Auf Wunsch des Landtagsumweltausschusses hatte Untersteller vor der Erhöhung ein Gutachten über die wirtschaftlichen Folgen für die Stromkonzerne erstellen lassen. „Den Unternehmen der Energiebranche entstehen durch die Erhöhung keine unverhältnismäßigen Nachteile“, fasst der Grünen-Politiker die Untersuchung zusammen. Andere Faktoren wie die Emissionsabgabe auf Kohlenstoffdioxid oder die Brennstoffkosten seien da entscheidend. Untersteller: „Der Wasserpfennig hat daher insgesamt nur unwesentlichen Einfluss auf die Wettbewerbssituation.“

Dagegen verweist ein GKM-Sprecher auf die besondere Situation in der Region Rhein-Neckar. Im Nachbarland Hessen ist der Wasserpfennig durch eine CDU-Regierung schon vor Jahren abgeschafft worden, und in Rheinland-Pfalz koste die Nutzung des Kühlwassers nur 0,9 Cent je Kubikmeter. Ab Januar sei Baden-Württemberg das Bundesland mit den höchsten Entnahmegebühren. Ob die „drastische Erhöhung“ an die Verbraucher weitergegeben werden könne, sei unklar. Die Mehrkosten von 4,5 Millionen Euro würden die Einsparungen der letzten Jahre, die zu erheblichen Teilen von den Beschäftigten erbracht wurden, mehr als aufzehren.

Geld für den Hochwasserschutz

Der SPD-Abgeordnete Boris Weirauch weist auf eine Nebenwirkung der Erhöhung hin. Weil die Kosten der vergleichsweise „sauberen“ baden-württembergischen Kraftwerke steigen, verschlechtere sich ihre Position an der Strombörse gegenüber „schmutzigen Kohlemeilern aus anderen Bundesländern“. Weirauch: „Umweltpolitisch ist das eine Fehlentscheidung.“

Untersteller hat vor der Erhöhung des Wasserpfennigs eine Zweckbindung der Einnahmen für den Hochwasserschutz durchgesetzt. Das habe die Akzeptanz des seit 1988 erhobenen Entgelts gesteigert, betont er. Gerade in Zeiten des Klimawandels sei es ihm „ein besonderes Anliegen, den Hochwasserschutz kontinuierlich zu verbessern“.

