Misstrauen bleibt

An anderer Stelle hat der weltgrößte Autobauer die Botschaft des Marktes anscheinend verstanden. Bei allen Schwächen kommt VW bei der Elektromobilität auf Touren. Diess sieht darin den Antrieb der Zukunft. In China, Volkswagens wichtigem Absatzmarkt, setzt die Politik schon massiv auf die E-Mobile. Vorsichtig wagt sich der Konzern auch an das Herzstück der Elektroautos, die Batteriezellenproduktion, heran. Allein die Dimension dieser Themen verdeutlicht, vor welch schwierigen Aufgaben der neue Konzernchef steht.

