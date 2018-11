Mit der Miete steigt das Schuldenrisiko

Düsseldorf.Der vielerorts rasante Anstieg der Mieten und Immobilienpreise bringt immer mehr Verbraucher in Deutschland in finanzielle Bedrängnis. „Wohnen ist in deutschen Großstädten in vielen Fällen zum Armutsrisiko, in jedem Fall zum Überschuldungsrisiko geworden“, urteilt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem gestern veröffentlichten „Schuldneratlas 2018“.

Gut jeder zehnte Erwachsende in Deutschland kann laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform trotz der guten Konjunktur und der niedrigen Arbeitslosigkeit derzeit seine Rechnungen dauerhaft nicht mehr bezahlen. In diesem Jahr sei die Zahl der überschuldeten Menschen in der Bundesrepublik noch einmal um rund 19 000 auf mehr als 6,9 Millionen gestiegen. Schon in den Vorjahren waren die Zahlen gewachsen. Das Gesamtvolumen der Schulden bezifferte Creditreform auf rund 208 Milliarden Euro.

Lage in den Ländern

In Baden-Württemberg sieht die Lage etwas besser aus. Gut 8,3 Prozent der Bevölkerung im Südwesten seien überschuldet, hieß es bei Creditreform. Im Langzeitvergleich weist Baden-Württemberg allerdings einen der höchsten Zuwächse auf. Seit 2004 nahm die absolute Zahl der Fälle um 115 000 auf aktuell rund 760 000 zu. Die Quote stieg in diesem Zeitraum um gut 0,8 Punkte.

Auch in Hessen haben mehr Menschen mit Schulden zu kämpfen. Die Zahl der überschuldeten Erwachsenen stieg in diesem Jahr um etwa 5000 auf rund 520 000. Die Überschuldungsquote liegt bei 10,04 Prozent (Vorjahr: 9,99 Prozent).

In Rheinland-Pfalz sieht es ähnlich aus. Hier stieg die Zahl der überschuldeten Erwachsenen in diesem Jahr um etwa 1000 auf rund 340 000. Die Überschuldungsquote liegt bei 10,10 Prozent (Vorjahr: 10,09 Prozent. Der bundesweite Schnitt beträgt 10,04 Prozent.

Ein Grund für den Anstieg sind nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei die dramatisch steigenden Preise auf dem Wohnungsmarkt. Die Entwicklung von Einkommen und Wohnkosten habe sich gerade in strukturstarken Regionen wie den Großstädten entkoppelt. Während die Kaufkraft nur noch langsam zulege, erhöhten sich die Kosten für Mieten und Immobilien in großen Schritten.

Für immer mehr Haushalte bleibe deshalb nach der Miete nur noch relativ wenig Geld für die sonstigen Lebenshaltungskosten übrig. Schon kleine unerwartete Ausgaben könnten dann in den Schuldenstress führen, sagte Creditreform-Geschäftsführer Ralf Zirbes. Auch wenn die Miete selbst meist noch bezahlt werde, fehle danach in vielen Fällen das Geld, um andere Verpflichtungen zu erfüllen.

Überdurchschnittlich stark gestiegen ist nach Angaben der Experten 2018 erneut die Überschuldung alter Menschen. Die Zahl der betroffenen Senioren im Alter von 70 Jahren und mehr kletterte um 35 Prozent auf 263 000. Auch unter den 60- bis 69-Jährigen wuchs die Zahl derjenigen, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, deutlich.

Auch Frauen geraten immer öfter in die Schuldenfalle. „Der aktuelle Anstieg der Zahl der Überschuldungsfälle ist ausschließlich auf die Neuüberschuldung von Frauen zurückzuführen“, heißt es im „Schuldneratlas“. Bei Frauen habe es in diesem Jahr rund 21 000 zusätzliche Überschuldungsfälle gegeben.

