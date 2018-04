Mit neuen Chefs gegen die Krise

Anzeige

Beide Konzerne kämpfen mit Krisen, an denen sie selbst schuld sind: Investmentbanker der Deutschen Bank hatten auf der Jagd nach Rendite ihre Moral vergessen. Sie manipulierten Zinssätze. Provisionsgesteuerte Mitarbeiter vertickten Schrottpapiere. Bei VW wiederum frisierten Ingenieure Abgastests – ein Betrug an Millionen Dieselfahrern auf der ganzen Welt.

An der Börse haben die neuen Topmanager schon für Aufbruchstimmung gesorgt. Wenn ein Dax-Vorstandschef einen anderen ersetzt – auf Männer folgen dabei immer Männer, auch das sei gesagt –, jubeln die Anleger, die Aktienwerte steigen. Köpfe machen eben Kurse.

Die Euphorie kann aber schnell vorbei sein. Wer keine guten Zahlen und überzeugenden Strategien liefert, ist weg vom Fenster. Die Deutsche Bank und Volkswagen sind riesige Konzerne mit hunderttausenden Beschäftigten und unzähligen Geschäftsfeldern. Solch ein komplexes Konstrukt nachhaltig umzukrempeln, dauert mitunter Jahre. Nur die wenigsten Vorstandschefs, die sich diese Aufgabe vorgenommen haben, bringen sie zu Ende.

Zu langsame Entscheidungen

Eindrucksvoll zeigt sich die Macht der Aufsichtsräte: Bei der Deutschen Bank wähnte sich Cryan fest im Sattel. Aufsichtsratschef Paul Achleitner sah das komplett anders. Klar, Cryan habe sich um die Deutsche Bank verdient gemacht. Nach den obligatorischen Dankesworten redete Achleitner in einem Interview mit der „FAZ“ Klartext: Cryan und der gesamte Vorstand hätten Entscheidungen einfach zu langsam gefällt. Punkt.

Müller soll erst vor ein paar Tagen davon erfahren haben, dass er seinen Chefsessel räumen muss. Über ihn herrschte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, der den Eigentümerfamilien Piëch und Porsche nahesteht. Müller sollte den gewaltigen Schaden durch den Dieselskandal begrenzen. Das hat er – gemessen an den Zahlen – ordentlich gemacht. Doch hinter den Kulissen gab es offenbar Streit über den künftigen Kurs von Volkswagen. Außerdem befeuerte Müller das ramponierte Image des Konzerns: Übelst genervt, gar arrogant ließ er Appelle, Dieselkunden in Europa zu entschädigen, an sich abperlen, als seien sie völlig aus der Luft gegriffen. Ein krasser Widerspruch zu dem Versprechen, der Autohersteller brauche unbedingt einen Kulturwandel.

Die Deutsche Bank und Volkswagen haben weltweit Ärger mit der Justiz, müssen viele Milliarden Euro an Strafzahlungen leisten. Dabei hätten sie dieses Geld besser in neue Technologien investiert. Die Digitalisierung schreitet voran, die Deutsche Bank müsste ihre Computersysteme erneuern. Gleichzeitig preschen Konkurrenten vor: Fintechs, also Finanzdienstleister aus dem Internet. Volkswagen muss sich derweil stärker auf Elektromobilität und selbstfahrende Autos einstellen.

Freilich hat der Autohersteller ein besseres finanzielles Polster, er verdient viel Geld – während die Deutsche Bank horrende Verluste anhäuft. Die Aufgaben sind dieselben: dringend Altlasten loswerden. Innovationen schaffen. Und wieder klarmachen, für welche Philosophie das Unternehmen steht.

In seiner Analyse verbindet unser Redaktionsmitglied Alexander Jungert seine Meinung mit Fakten zum Thema.

