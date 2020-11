Mit Tempo 300 in 29 Minuten von Mannheim nach Frankfurt

Mannheim.In 29 Minuten von Frankfurt nach Mannheim: Dieses Ziel peilt die Bahn mit dem Neubau einer ICE-Trasse an. Die Züge sollen die Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar künftig mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern durchqueren. Welche Streckenführungen hierbei realisiert werden, legten am Freitagabend neben den Konzernvertretern und der Projektleitung auch der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) offen.

Seit 20 Jahren ringt die Region zwischen Mannheim und Darmstadt mit dem Verkehrskonzern um ein optimales Konzept. Selbst der „Mannheimer Morgen“ hatte sich ins Verfahren eingeschaltet. Als Pläne bekannt wurden, den Mannheimer Hauptbahnhof vom Schnellbahnnetz abzuhängen und lediglich über einen „Bypass“ zu versorgen, hat diese Zeitung zusammen mit dem Raumordnungsverband und dem Wirtschaftsverband Rhein-Neckar (heute Metropolregion) eine Unterschriftenaktion initiiert. Mehr als 100 000 Bürger und Bürgerinnen haben seinerzeit gegen die Bahnpläne protestiert. Mit Erfolg.

Denn heute ist der „Bypass“ kein Thema mehr. Nach den aktuellen Plänen trifft die ICE-Neubaustrecke von Norden kommend senkrecht auf den Bahnhof von Mannheim-Waldhof. Im weiteren Verlauf sollen die ICE-Züge den Mannheimer Hauptbahnhof über die östliche Riedbahn ansteuern. Was die Mannheimer Bevölkerung an den Plänen der Bahn am meisten interessieren muss, sind die Lärmschutzmaßnahmen entlang der östlichen wie der westlichen Riedbahn. Denn auf der westlichen Bahntangente sollen künftig die Güterzüge verkehren. Eine deutliche Zunahme wird – in den Nachtstunden dann auch auf der östlichen Riedbahn – für die kommenden Jahre erwartet.

Kritik an Planungsgrundlagen

Bürgerinitiativen werfen den Bahnvertretern unterdessen vor, ihre Planungsgrundlagen seien bereits veraltet. Sie seien für den Zeitraum bis zum Jahr 2030 berechnet. Für ein Projekt also, „dessen Schienen zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal in der Erde liegen“, kritisiert etwa der Sprecher der Interessengemeinschaft Bahnregion Rhein-Neckar 21, Gunther Mair. Er fordert deshalb einen Ausbau der Neubaustrecke um zwei weitere Gleise. Andernfalls seien die neuen Bahnstrecken schon zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder überlastet.

Während Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz darauf drängt, den von Lorsch über Lampertheim verlaufenden Tunnel durchs Stadtgebiet fortzuführen, um für einen optimalen Lärmschutz zu sorgen, reagieren auch die Bürgerinitiativen und die Vertreter der Kommunen sowie des Kreises Bergstraße mit weiter gehenden Forderungen. Besonders die Bevölkerung Lorschs und Einhausens sowie Lampertheims fürchtet erhebliche Belastungen für Mensch und Natur, da die Bahn die ICE-Trasse in diesen Bereichen zwar unterirdisch verlegen will, allerdings in einen Tunnel in offener Bauweise. Hierfür müssen breite Schneisen gegraben, in die die Schienen verlegt und anschließend mit einem Erdhügel abgedeckt werden. Die Bevölkerung befürchtet nicht nur die Vernichtung von wertvollen Natur- und Waldgebieten, sondern auch jahrelange Großbaustellen unmittelbar vor der Haustür.

Bergmännischer Tunnel gefordert

Die Forderung nach einem bergmännischen – also komplett unter die Erde verlegten – Tunnel hält etwa der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer aufrecht, ebenso wie die Lampertheimer Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“. DB-Netz-Projektleiter Jörg Ritzert erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, im kommenden Jahr würden die weiter gehenden Forderungen der Region geprüft. Sofern diese Anträge mit höheren Kosten verbunden seien, hätte darüber der Deutsche Bundestag zu entscheiden. Hauptkriterium für das Vorgehen der Bahn bleibe das der Wirtschaftlichkeit.

Laut Projektleiter Ritzert hat die Bahn auch die vom Kreis Bergstraße eingebrachte Konsenstrasse – die weitgehende Bündelung der ICE-Strecke mit der A 67 und der A 6 – geprüft. Sie sei aber bereits vor einem Jahr verworfen worden, da sie mit stärkeren Eingriffen in schützenswerte Naturgebiete verbunden gewesen wäre als die jetzt geplante Trassendiagonale, die von Lorsch kommend den Lampertheimer Wald durchschneidet. Eine Bündelung mit der A 5 sei mit Blick auf die Mehrkosten und die Lärmbelastung für einen größeren Teil der Bevölkerung – betroffen gewesen wären vor allem Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim – ebenso ausgeschlossen worden.

Auf Kostenschätzungen für das Projekt auf der Gesamtlänge zwischen Frankfurt und Mannheim wollten sich die Vertreter der Bahn nicht einlassen. Diese liegen laut Gerd-Dietrich Bolte, Leiter der Infrastrukturprojekte Mitte der DB Netz AG, „im Milliardenbereich“. Bolte zufolge sind in den vergangenen Jahren insgesamt 30 Trassenvarianten geprüft worden.

Hessens Verkehrsminister Al-Wazir räumte ein, „dass wir mit dem Planungsergebnis nicht alle glücklich machen können“. Für den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für das Land Hessen, Klaus Vornhusen, war dieser 13. November indes „ein wichtiger Tag für die starke Schiene in Deutschland“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020