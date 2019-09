Mit Weiterbildung gegen die Krise

Stuttgart.Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut fordert für die berufliche Weiterbildung in den nächsten beiden Jahren 25 Millionen Euro aus dem Haushalt. Dies sagte die CDU-Ministerin nach einem Spitzengespräch mit Vertretern von Wirtschaft und IG Metall zur Konjunktureintrübung. Es müsse eine neue Weiterbildungskultur entstehen. Südwestmetall-Präsident Stefan Wolf warnte unterdessen vor zusätzlichen Kosten für die Unternehmen durch den Klimaschutz: „Belastungen für die Unternehmen dürfen dadurch nicht entstehen.“

Fachkräfte gehalten

Die Runde setzte eine „Monitoring-Gruppe“ ein, die aus verschiedenen Blickwinkeln die konjunkturelle Entwicklung beobachten und Handlungsvorschläge machen soll. Einigkeit herrschte, dass der Bundestag so schnell wie möglich den Bezug von Kurzarbeitergeld erleichtern müsse. In der Wirtschaftskrise vor zehn Jahren wurden durch Zuschüsse der Arbeitsagentur die Fachkräfte gehalten, auch wenn die Arbeitszeit auf null war. „Klar ist, dass wir die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld erweitern und erleichtern müssen“, sagte Hoffmeister-Kraut. Dazu müssten Angebote zur beruflichen Weiterbildung kommen.

Der Ernst der Lage wurde von den Teilnehmern unterschiedlich bewertet. Am weitesten ging Wolf: „Die Metall- und Elektroindustrie steht in der Rezession.“ So dramatisch sieht es Mathias Kammüller, der Präsident des Maschinenbauverbandes, noch nicht. Im Südwesten rechnet sein Verband mit einem Rückgang der Produktion im laufenden Jahr um ein Prozent. „Das ist noch keine Rezession. Aber die Lage verschlechtert sich“, fasste Kammüller die Sicht der Investitionsgüterbranche zusammen. Hoffmeister-Kraut wies stolz darauf hin, kein anderes Bundesland habe bisher einen vergleichbaren Gipfel einberufen. „Der Aufschwung ist vorerst vorbei – damit müssen wir noch nicht von einer Krise sprechen“, sagte sie. Besonders die exportstarken Paradebranchen Auto- und Maschinenbau seien betroffen. Bauwirtschaft, Handwerk und viele Dienstleistungsbranchen sieht sie weiter sehr gut ausgelastet.

Konkrete Warnsignale sieht Christian Rauch, der Chef der Arbeitsagentur in Baden-Württemberg. Die Anfragen aus den Unternehmen zum aktuellen Kurzarbeitergeld hätten sich in den letzten vier Wochen vervielfacht. Für Rauch ist der Informationsbedarf ein Frühindikator, dass sich die Beschäftigungslage in den Firmen verschlechtert. Dagegen war die eigentliche Kurzarbeit mit 217 Anzeigen im Juli „noch ganz nah am normalen Niveau“. Rauch sprach von einer „deutlichen Verunsicherung“ in den Unternehmen. Aber für die nächsten Monate sehe er keinen sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit. „Die Arbeitsagenturen sind vorbereitet“, betonte Rauch zugleich.

Für Roman Zitzelsberger, den Chef der IG Metall in Baden-Württemberg, muss das Ziel aller Bemühungen die Sicherung der Beschäftigung sein. Trotz der erheblichen Rückgänge bei den Aufträgen in der Metall- und Elektroindustrie wollte er nicht Wolfs kritische Sicht übernehmen. „Für die aktuelle Lage stimmt der Begriff Rezession nicht“, betonte er. Wenn Unternehmen derzeit den Abbau von Stellen ankündigen, sei das nicht mit der Konjunktur zu begründen.

Einig war sich die Runde, dass weitere Treffen notwendig sind. Hoffmeister-Kraut will gewappnet sein. „Wie auch immer der Konjunkturverlauf in den kommenden Monaten sein wird: Die Politik muss sich auf die verschiedenen Szenarien einstellen und jederzeit handlungsfähig sein.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019