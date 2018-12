Mitbegründer von Vine stirbt mit 34

New York.Colin Kroll, der Mitbegründer des Videoportals Vine und der Quiz-App Trivia HQ, ist nach US-Medienberichten im Alter von 34 Jahren gestorben. Die Polizei habe seine Leiche in seinem Apartment in Manhattan entdeckt, nachdem eine Frau die Beamten angerufen und gebeten hatte, nach ihm zu sehen, berichtete die „New York Times“. Über die Todesursache gab es keine Angaben, jedoch habe die Polizei Kokain und Heroin in der Wohnung entdeckt. Kroll hatte vor knapp zehn Jahren als Manager bei Yahoo gearbeitet. Sein Unternehmen Vine war ein Portal zum Austausch von Filmaufnahmen. Nutzer konnten dort sechs Sekunden lange Clips hochladen und sie – im Sinne eines sozialen Netzwerks – mit anderen teilen. Der Online-Dienst wurde 2012 von Twitter übernommen. dpa

