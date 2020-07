Mitglieder der Vollversammlung gewählt

Rhein-Neckar.Die Mitgliedsbetriebe der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar haben ihre Wahl zur Vollversammlung der Kammer abgeschlossen. Wie die IHK mitteilte, wurden 85 Vertreter für das „Parlament der Wirtschaft“ bestimmt, 29 von ihnen ziehen neu in das Gremium ein. Die konstituierende Sitzung der neuen Vollversammlung findet am 16. September in Mannheim statt. Die Vollversammlung der IHK fasst zum Beispiel Grundsatzbeschlüsse und entscheidet zudem über das Budget, die Höhe der Mitgliedsbeiträge sowie Gebühren.



Wahlgruppe I. Industrie

Wahlbezirk Mannheim

Bichelmeier, Jürgen K.

Komplementär-GmbH der Rack & Schuck GmbH & Co. KG, Mannheim

Britzius, Jürgen

Siemens AG, Mannheim

Essig, Klaus

Komplementär-GmbH der Gustav Essig GmbH & Co. KG, Mannheim

Guthier, Werner

Pepperl+Fuchs AG, Mannheim

Lochbühler, Andreas

Lochbühler Aufzüge GmbH, Mannheim

Sax, Kai-Uwe

Sax + Klee GmbH Bauunternehmung, Mannheim

Dr.-Ing. Steitz, Thomas

Steitz Präzisionstechnik GmbH, Mannheim

Vogel, Jörg

FUCHS Schmierstoffe GmbH, Mannheim

Wahlbezirk Heidelberg,

Rhein-Neckar-Kreis

Böhm, Christian

Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, Weinheim

Döring, Markus

Alfra GmbH, Hockenheim

Hauck, Bernhard

Komplementär-GmbH der Schaumaplast GmbH & Co. KG, Reilingen

Philipp, Steffen

HIMA Paul Hildebrandt GmbH, Brühl

Rentzsch, Jochen

Komplementär-GmbH der Heidelberger Lackfabrik Dr. Rentzsch GmbH & Co. KG, Heidelberg

Scheidt, Alexander

KBS Kunststoff-Beschichtungs-Service GmbH, Sinsheim

Zientek-Strietz, Beate

SERO PumpSystems GmbH, Meckesheim

Wahlbezirk

Neckar-Odenwald-Kreis

Ehrmann, Hans-Georg

Komplementär-GmbH der Georg Röth Eisengießerei GmbH & Co. KG, Mosbach

Kuhn, Jürgen

Kuhn GmbH Technische Anlagen, Höpfingen

Lohse, Peter

AURORA Konrad G. Schulz GmbH & Co. KG, Mudau

Rohmann, Ralf

Komplementär-GmbH der Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Hardheim

Schneider, Christoph

Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH, Buchen

Wahlgruppe II. Groß- und

Außenhandel, Handelsvermittlung

Wahlbezirk Mannheim

Auth, Volker

Faber Industrietechnik GmbH, Mannheim

Kiefer, Thomas

Letronic e. K., Mannheim

Lindenberg, Jürgen

Lindy-Elektronik GmbH, Mannheim

Wahlbezirk Heidelberg,

Neckar-Odenwald-Kreis,

Rhein-Neckar-Kreis

Awe, Sven

ARONA Allgemeine Rohstoffe für die Nahrungsmittelindustrie GmbH, Waibstadt

Gräf, Cristina

EMP Antriebstechnik GmbH, Wiesenbach

Linnenbrügger, Andrea

A 1 ! ProDiTec GmbH, St. Leon-Rot

Wahlgruppe III. Einzelhandel

Wahlbezirk Mannheim

Engelhorn, Fabian

Komplementär-GmbH der Engelhorn GmbH & Co. KGaA, Mannheim

Nitsch, Ralf

Hubert Nitsch e. K., Mannheim

Schnabel, Manfred

Expert Esch Gesellschaft mbH, Mannheim

Wagner, Jochen

KAHL Büroeinrichtungen GmbH, Mannheim

Wahlbezirk Heidelberg,

Neckar-Odenwald-Kreis,

Rhein-Neckar-Kreis

Ende, Franz

Komplementär-GmbH der Paul Godel GmbH & Co. KG, Sandhausen

Kampmann, Andreas

Komplementär-GmbH der SPORTIV Kampmann GmbH & Co. KG, Heidelberg

Karaaslan, Sahin

Komplementär-GmbH der REWE Sahin Karaaslan GmbH & Co. KG, Heidelberg

Lazarus, Peter

Wohnland Breitwieser GmbH, Heidelberg

Dr. Pult, Heiko

Horst Riede GmbH, Weinheim

Schaffner, Susanne

TeeGschwendner, Heidelberg

Weiß, Konrad

B & S Service GmbH, Sinsheim

Wahlgruppe IV. Banken und

Versicherungen

Wahlbezirk Mannheim,

Heidelberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis

Arens, Rainer

Sparkasse Heidelberg, Heidelberg

Dr. Solf, Michael

INTER Versicherungsverein aG, Mannheim

Weimer, Toralf

Heidelberger Volksbank eingetragene Genossenschaft, Heidelberg

Wahlgruppe V. Verkehrsgewerbe

Wahlbezirk Mannheim,

Heidelberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis

Beck, Thomas

Fritz Fels GmbH Fachspedition, Heidelberg

Fillbrunn, Sandro

TTM GmbH Internationale Spedition, Edingen-Neckarhausen

Graeff, Jochen

Komplementär-GmbH der Graeff Spedition GmbH & Co KG, Mannheim

Greibich, Sascha

ITK Internationales Transport-Kontor Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mannheim

Wahlgruppe VI. Energie

Wahlbezirk Mannheim,

Heidelberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis

Bruckner, Beate

Komplementär-GmbH der UBP-contracting GmbH & Co. KG, Wiesloch

Klöpfer, Ralf

MVV Energie AG, Mannheim

Wahlgruppe VII. IT-Wirtschaft

Wahlbezirk Mannheim,

Heidelberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis

Blatz, Matthias

Komplementär-GmbH der Heidelberg IT Management GmbH & Co. KG, Heidelberg

Egenberger, Volker

Egenberger IT Solutions GmbH, Buchen

Huber, Nicole

SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Heidelberg

Marsch, Tobias

SRH IT Solutions GmbH, Heidelberg

Dr. Schmidt-Eisenlohr, Kai

Schweickert Netzwerktechnik GmbH, Walldorf

Steckenborn, Thomas

CEMA AG Spezialisten für Informationstechnologie, Mannheim

Dr. von Weyhe, Carl-Christian

Komplementär-GmbH der SAP Deutschland SE & Co. KG, Walldorf

Wahlgruppe VIII. Immobilien- und Finanzdienstleistungen

Wahlbezirk Mannheim,

Heidelberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis

Dr. Kaufmann, Malte

Kaufmann Immobilien, Mühlhausen

Krauß, Sabine

Selbständige Finanzberaterin, Mannheim

Scheidel, Michael

Scheidel GmbH Versicherungsmakler, Mannheim

Steiger, Harald

Char und Steiger Versicherungs- und Finanzierungsvermittlung, Harald Steiger e. K., Mannheim

Wahlgruppe IX. Management- und Beratungsdienstleistungen

Wahlbezirk Mannheim

Hoffmann, Hendrik

CRM - Center & Retail Management GmbH, Mannheim

Kemper, Kai

Go7 AG, Mannheim

Wahlbezirk Heidelberg,

Neckar-Odenwald-Kreis,

Rhein-Neckar-Kreis

Dr. Ackermann, Markus R.

adjuga Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Heidelberg

Bruckner, Franz

ProKlima GmbH, Wiesloch

Oser, Anja

Komplementär-GmbH der PARLA GmbH & Co. KG, Heidelberg

Stumpf, Josef

br business relations GmbH, Heidelberg

Wahlgruppe X. Gesundheits-

und Sozialwesen

Wahlbezirk Mannheim,

Heidelberg

Brix, Oliver

Komplementär-GmbH der M&B Betreutes Wohnen GmbH & Co. KG, Mannheim

Ries, Sebastian

Avendi Senioren Service GmbH & Co. KG, Mannheim

Wahlbezirk Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis

Friedrich, Cornelia

Pflege- und Gesundheitsservice Cornelia Friedrich GmbH, Mosbach

Wahlgruppe XI. Tourismus, Freizeit, Kultur- und Kreativwirtschaft

Wahlbezirk Mannheim

Ihrig, Achim

Ariva Hotel GmbH, Mannheim

Polomski, Holger

Dreh-Restaurant SKYLINE, Mannheim

Wahlbezirk Heidelberg

Dr. von Kretschmann, Caroline

Der Europäische Hof Hotel Europa Heidelberg GmbH, Heidelberg

Soueidan, Akil

Aparted Communication GmbH, Heidelberg

Wahlbezirk Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis

Reichart-Stalinger, Brigitte

Stalinger-Gaststätte-Betriebs-GmbH, Neckargemünd

Weiglein, Rainer

Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH Hockenheim, Hockenheim

Wahlgruppe XII., sonstige Dienstleistungen

Wahlbezirk Mannheim

Koch, Peter A.

IMAP M&A Consultants AG, Mannheim

Kübe, Betty

Universität Mannheim Service und Marketing GmbH, Mannheim

Shari, Reza

Reza Shari Make-Up- Akademie GmbH, Mannheim

Steinhorst, Thomas

Ziegle Sicherheit und Bewachung GmbH, Mannheim

Wahlbezirk Heidelberg,

Neckar-Odenwald-Kreis,

Rhein-Neckar-Kreis

Breer, Karl

Breer Gebäudedienste Heidelberg GmbH, Heidelberg

Macke, Ralf

RN Sicherheit Rhein-Neckar GmbH, Heidelberg

Polzin, Dietmar

Eberbacher Garten- und Landschaftspflege, Eberbach

Tomann, Beate

Tomann Marketing, Buchen

Walz, Nicole

CFG Circle Fulfillment GmbH, Plankstadt

Werner-Frohberg, Christine

Christine Werner-Frohberg, Heidelberg