Mitsubishi stoppt Neuheiten - Regionale Händler verunsichert

„Klein, aber fein“ will Mitsubishi sein. So steht es auf einem Strategiepapier. Für Europa ist dann kein Platz mehr. Der japanische Autohersteller will sich künftig auf seinen wichtigsten Markt Südostasien - sowie auf Afrika, Ozeanien und Südamerika konzentrieren. Die Einführung neuer Modelle nach Europa werde gestoppt, heißt es in einer knappen Mitteilung des Konzerns.

