MLP fliegt wieder aus S-Dax

Frankfurt/Wiesloch.Als hätte die Lufthansa nicht schon genug Probleme – nun verliert das Dax-Gründungsmitglied auch noch seinen Platz in der ersten deutschen Börsenliga. Vom 22. Juni an wird die Fluggesellschaft im M-Dax der mittelgroßen Werte gelistet. Das gab die Deutsche Börse am Donnerstagabend bei der turnusgemäßen Überprüfung ihrer Aktienindizes bekannt. Ersetzt wird die Lufthansa im Deutschen Aktienindex durch den Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Aber auch in den unteren Ligen gibt es Änderungen.

So muss der Wieslocher Finanzdienstleister MLP bereits nach wenigen Tagen den S-Dax wieder verlassen. Erst zum 29. Mai war MLP nach einer Abstinenz von mehr als zwei Jahren wieder in die dritte deutsche Börsenliga aufgenommen worden. Grund für die außerplanmäßige Änderung damals war die Übernahme von Sixt Leasing durch die Hyundai Capital Bank. Damit war der Streubesitz unter zehn Prozent gefallen. Unter diesem Wert werden Unternehmen bei der Index-Erstellung nicht berücksichtigt. Darum rückte MLP nach.

Nun müssen die Wieslocher ebenso wie die Elmos Semiconductor AG den S-Dax wieder verlassen. Sie werden durch die Dr. Hönle AG und die Atoss Software AG ersetzt, teilte die Deutsche Börse Group mit.

Je höher die Börsenliga, desto höher sind in der Regel Wahrnehmung durch Investoren und das Image eines Unternehmens. Über dem S-Dax der kleinen Werte stehen der M-Dax(mittelgroße Werte) und der Leitindex Dax (große Werte). Maßgeblich für die Zugehörigkeit zum Kreis der 30 Dax-Konzerne sind Börsenumsatz und Börsenwert eines Unternehmens.

Der Kurs der Lufthansa-Aktie war im Sog der Corona-Krise eingebrochen. Darum muss die Fluggesellschaft nun nach fast genau 32 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit ihren Platz im Dax räumen. Die Bundeshauptstadt bekommt mit dem Aufstieg der Deutschen Wohnen 14 Jahre nach der Schering-Übernahme durch Bayer wieder einen Dax-Konzern. Das Unternehmen ist mit bundesweit 160 000 Wohnungen der zweitgrößte private Vermieter in der Republik. dpa/mig/jung

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020