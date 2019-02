„Moderne Medizin ist datengetrieben“

Mannheim.So etwas wie Ocrevus hat Roche dringend gebraucht. In den vergangenen Monaten ist der Patentschutz für wichtige Medikamente abgelaufen, vor allem gegen Krebs. Also dürfen seither auch andere Unternehmen Medikamente mit denselben Wirkstoffen herstellen und vertreiben. Roche musste daher neue „Hoffnungsträger“ entwickeln. Ocrevus ist so einer. Das Medikament soll gegen die Nervenkrankheit

...