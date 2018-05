Monopolstellung für Vodafone?

Anzeige

Mit ihren Fernsehkabeln hätte Vodafone zudem weitere Vorteile: Zum einen könnte sie Mobilfunk, Breitband und Fernsehen im Paket anbieten. Dank des neuen Übertragungsstandards Docsis 3.1 soll darüber hinaus durch die Kabel das Internet bald mit mindestens einem Gigabit pro Sekunde in die Wohnzimmer rauschen. Bei der Telekom kommen die Daten auf der sogenannten letzten Meile in der Regel über alte Telefonleitungen aus Kupfer in die Häuser – mit Geschwindigkeiten von um die 100 Mbit.

Im Hochgeschwindigkeitsbereich falle die Telekom daher gegenüber den anderen Wettbewerbern zurück, sagt Körber. Der Wettbewerb sei intensiv und die Telekom „jedenfalls im Hochgeschwindigkeitssegment zumeist nicht mehr marktbeherrschend“. Körber befürchtet: „Nach dem Zusammenschluss besteht die Gefahr, dass jedenfalls Vodafone nicht mehr in den Glasfaserausbau investieren wird.“

Vodafone selbst verweist darauf, dass der Marktanteil von eigenen Fernsehkabeln am gesamten Breitbandnetz bislang bei lediglich rund elf Prozent liegt. Unitymedia kommt demnach ebenfalls auf elf Prozent. Was Breitbandanschlüsse insgesamt angeht, ist die Telekom aus ihrer Sicht weiter unangefochtener Marktführer. dpa

