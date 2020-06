Moser löst Habermann ab

Mannheim.Führungswechsel bei der Commerzbank in Mannheim: Elmar Moser übernimmt die Leitung der Sparte Privat- und Unternehmerkunden. Der 55-jährige Moser wurde in Spaichingen (Baden-Württemberg) geboren und begann seine Karriere bei der Deutschen Bank, wo er verschiedene Führungsaufgaben wahrnahm. 2008 wechselte er zur Commerzbank, wo er zuletzt die Niederlassung Leipzig leitete. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und möchte den Wachstumskurs in Mannheim erfolgreich fortsetzen“, sagte Moser laut einer Mitteilung. In der Quadratestadt löst er Andrea Habermann ab, die sich der Mitteilung zufolge neuen Herausforderungen stellt. fas (BILD: commerzbank)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.06.2020