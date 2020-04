Motoren- und Buswerk laufen wieder an

Mannheim.Der Autokonzern Daimler verlängert wegen der Corona-Krise die Kurzarbeit im Großteil seiner Produktion und Verwaltung bis zum 30. April. Gleichzeitig soll unter anderem der Betrieb in den Bus- und Lkw-Werken ab dem 20. April schrittweise wieder hochgefahren werden – auch am Standort Mannheim. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

In welchem Umfang und mit wie vielen Mitarbeitern die Produktion in Mannheim zunächst wieder starten soll, konnte ein Sprecher auf Anfrage noch nicht sagen: „Die konkrete Ausgestaltung wird jetzt jeweils an den einzelnen Standorten geregelt.“

Wie an anderen Standorten auch war die Produktion im Mannheimer Lkw-Motorenwerk und bei Evobus bereits im März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden – auch, um die Belegschaft vor einer Ansteckung im Betrieb zu schützen.

Zunächst bauten die Mitarbeiter dafür Überstunden und Urlaub ab. Seit dem 6. April sind mehr als 8000 Beschäftigte in Mannheim in Kurzarbeit. Nach Betriebsratsangaben waren lediglich rund 350 Mitarbeiter im Werk geblieben, um einen Notbetrieb aufrechtzuerhalten und um an Zukunftsprojekten weiterzuarbeiten.

Mindestens 1,50 Meter Abstand

Wie Daimler am Mittwoch weiter mitteilte, haben Vorstand und Betriebsrat inzwischen ein Maßnahmenpaket vereinbart, um die Beschäftigten bei Wiederaufnahme des Betriebs vor einer Corona-Infektion im Unternehmen zu schützen. Dazu gehörten Hygiene- und Reinigungs-Standards sowie Verhaltensregeln am Arbeitsplatz. „An jedem Standort wird jetzt beispielsweise geprüft, wie der Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern zwischen den Beschäftigten gewährleistet werden kann“, sagte der Sprecher.

Gerade in der Produktion sei das eine große Herausforderung, sagt Joachim Horner, Betriebsratschef in Mannheim. „An manchen Plätzen arbeiten mehrere Beschäftigte bisher Hand in Hand. Bevor der Betrieb wieder anläuft, müssen wir uns deshalb jeden Platz anschauen und gegebenenfalls umorganisieren.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020