„MotorWelt“ zum Abholen

Mannheim/München.Der ADAC hat seine Mitgliederzeitschrift erneuert und die Erscheinungsweise geändert. Vom 5. März an, so verspricht es der Autoclub, wird die „MotorWelt“ bei Edeka und Netto sowie in den ADAC-Geschäftsstellen ausliegen – und nicht mehr per Post zugeschickt. Das Heft erscheint nur noch vier statt zehn Mal im Jahr. Die Druckauflage wird von 13 Millionen auf fünf Millionen Exemplare reduziert. Wer eine Zeitschrift haben möchte, muss bei Edeka, Netto oder in den Geschäftsstellen seinen ADAC-Mitgliedsausweis vorlegen. Oder greift gleich zum Digital-Abo.

Hintergrund sind horrende Kosten für Druck und Vertrieb – zweistellige Millionenbeträge pro Jahr –, die sich der Autoclub nun sparen und stattdessen in digitale Produkte stecken will. Eine Tochtergesellschaft des Offenburger Burda-Verlags erstellt das Heft, die hauseigene Redaktion ist Vergangenheit.

Dem Hauptheft soll künftig ein Regionalmagazin für einzelne Bundesländer wie Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz beiliegen. Das Thema Verkehr wird weiter gefasst. Nach Angaben des ADAC ist die „MotorWelt“ die größte Zeitschrift Europas. jung

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.03.2020