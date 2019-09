Müller eröffnet IFA in Berlin

Berlin.Mit dem traditionellen Rundgang hat Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD, Bild), am Freitag die Technik-Messe IFA eröffnet. Die weltweit größte Fachmesse für Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik findet noch bis Mittwoch, 11. September, auf dem Berliner Messegelände statt. Es werden Fachbesucher aus mehr als 100 Ländern erwartet. Unter anderem stellen die Hersteller Huawei und Samsung in Berlin ihre neuen Smartphones vor. Die Telekom kündigte bereits am Donnerstag den Start des 5G-Netzes für schnelles mobiles Internet an. dpa

