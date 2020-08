Münzen sind für Banken teuer

Rhein-Neckar.Einige Banken verlangen für das Einzahlen von Kleingeld auf das Girokonto Gebühren von ihren Kunden. Wie halten es die Geldhäuser in der Region? Wie hat sich der Umgang ihrer Kunden mit Bargeld allgemein entwickelt? Ein Überblick.

Commerzbank

„Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank können ihr Münzgeld auf ihr Konto einzahlen“, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage. Das gehe in kleineren Mengen direkt an der Kasse oder auch an den Ein- und Auszahlautomaten „Für Privatkunden fallen bei der Einzahlung von Münzgeld keine Kosten an.“ Zahlen zum Nutzungsverhalten der Commerzbankkunden beim Thema Bargeld wertet das Geldhaus nicht aus. „Insgesamt lässt sich ein Trend erkennen, dass die Nutzung von Bargeld in den letzten Jahren rückläufig war und die Kartenzahlung sukzessive an Bedeutung gewann“, so die Sprecherin. „Diese Tendenz setzt sich in Zeiten von Corona weiterhin deutlich fort.“

Sparkassen in der Region

Sparkassen-Kunden können Münzen „in überschaubaren Mengen“ kostenlos einzahlen, schreibt eine Sprecherin der Sparkasse Rhein-Neckar Nord. „Das Tageslimit beträgt hierfür 100 Euro.“ Ab größeren Mengen über 100 Euro pro Tag erhebt die Bank eine Gebühr von drei Prozent vom Einzahlungsbetrag, „mindestens 15 Euro.“ Ein Sprecher der Sparkasse Heidelberg erklärt: „Der Umgang mit Bargeld ist mit Kosten verbunden.“ Er meint Versicherungen, Personal, Bearbeitungsaufwand, Sicherheitstechnik und den erforderlichen IT-Einsatz. Der Aufwand für Münzgeld werde allein dadurch erhöht, dass es an die Bundesbank nur noch in gerollter Form zurückgegeben werden könne. Hinzu kommt laut der Mannheimer Sprecherin die 2015 in Kraft getretene Münzgeldprüfverordnung. Diese verpflichte Banken, alle Münzen auf Echtheit zu prüfen. Zudem müssten Münzen gereinigt, sortiert und transportiert werden. Kunden nutzen jedoch häufiger eine bargeldlose Methode zum Bezahlen. Im Gegensatz zu dieser Entwicklung hat die Sparkasse Bensheim eine andere Situation im Haus: „Die Menge an abgegebenem Münzgeld steigt von Jahr zu Jahr – auch aktuell“, schreibt ein Sprecher auf Anfrage.

VR Bank Rhein-Neckar

In den Girokontomodellen der VR Bank Rhein-Neckar seien gebührenfreie Münzgeldeinzahlungen enthalten – je nach Modell bis viermal pro Monat, schreibt ein Sprecher. Alles, was darüber hinaus geht, kostet 4,99 Euro. Auch hier sind die gesetzlichen und organisatorischen Aufwände der Grund für die Gebühren. Diese Leistung wird durch einen externen Dienstleister sichergestellt. Bargeld, schreibt der Sprecher, sei bei den Kunden immer noch beliebt. „Abhebungen liegen zwischen 30 und 40 Millionen Euro pro Monat.“ Diese Betragsgröße sei relativ konstant. „Im direkten Vergleich lässt sich sagen, dass Anfang 2019 auf eine Bargeld-Abhebung 2,2 Kartenzahlungen kamen. Im Juni 2020 waren es bereits 3.8 Kartenzahlungen. Die Zahl der girocard-Kartentransaktionen stieg in diesem Zeitraum um 50 Prozent.“ jor

