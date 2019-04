Musk muss sich zügeln

Twittert gerne und viel: Tesla-Chef Elon Musk. © dpa

New York.Tesla-Chef Elon Musk muss sich gemäß einer Einigung mit der US-Börsenaufsicht SEC auf deutlich mehr Einschränkungen in seinem Verhalten bei Twitter einstellen. Die Vereinbarung, die noch von der zuständigen Richterin gebilligt werden muss, zählt die Themen auf, die als relevant für den Börsenkurs gelten. Dazu gehören Finanzen, Produktionsziele und Übernahmen. In diesen Fällen soll sich Musk jegliche Kommunikation vorab von einem in Wertpapierfragen erfahrenen Anwalt genehmigen lassen.

Schon 2018 hatten SEC und Musk vereinbart, dass sich der Tesla-Chef alle kursrelevanten Tweets erst freigeben lassen muss. Dabei wurde jedoch nicht klar geregelt, wie entschieden wird, ob die Nachrichten Einfluss auf Teslas Aktienkurs haben können. So stellte sich heraus, dass seitdem kein einziger Musk-Tweet überprüft worden war. Der Streit flammte im Februar wieder auf, als Musk in einem Tweet anmerkte, dass Tesla dieses Jahr 500 000 Fahrzeuge bauen werde. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019