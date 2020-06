MVV hält Preis stabil

Mannheim.Die MVV hält die Preise für Fernwärme fast stabil. Außerdem stellt der Mannheimer Versorger in einer Mitteilung Kostensenkungen in Aussicht, nachdem die Bundesregierung in ihrem Konjunkturpaket eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent vorsieht. Wie sich das genau auf den Preis auswirkt, wird aber erst noch berechnet.

Erst einmal kostet Fernwärme ab 1. Juli 0,01 Cent pro Kilowattstunde weniger. Für die Berechnungen wurde eine neue Preisformel angewandt, teilte MVV mit. Sie berücksichtigt unter anderem, dass MVV seit dem Frühjahr Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugt. Im Februar hatte MVV die Anbindung der thermischen Abfallverwertung auf der Friesenheimer Insel abgeschlossen. Sie decke nun bis zu 30 Prozent des Wärmebedarfs in Mannheim und den angeschlossenen Kommunen in der Region aus „Grüner Wärme“. Um 2,5 Prozent erhöht werden allerdings die Jahresservice- und Verrechnungspreise. Unter dem Strich ergeben sich demnach für einen durchschnittlichen Dreipersonenhaushalt in einem Mehrfamilienhaus Mehrkosten von jährlich 6,38 Euro oder 0,7 Prozent. be

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020