MVV startet Millionenprojekt auf der Friesenheimer Insel

Mannheim.Der Mannheimer Energieversorger MVV wird in den kommenden Jahren rund 100 Millionen Euro auf der Friesenheimer Insel investieren. Vorstandschef Georg Müller gab am Mittwochmorgen den Startschuss. Größtes Projekt ist die Anbindung des bestehenden Heizkraftwerks an das Fernwärmenetz der Stadt. Dafür wird eine knapp drei Kilometer lange Fernwärmeleitung gebaut. Das Projekt soll in der Heizperiode 2019/2020 in Betrieb genommen werden.

„Fernwärme wird erneuerbarer“, sagte Müller. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) erklärte: „Die Friesenheimer Insel wird zu einem wertvollen Baustein der Energiewende.“

Zur neuen Leitung gehört ein Stahlbetontunnel, der auf einer Länge von rund 400 Metern den Altrhein unterquert - in einer Tiefe von bis zu 27 Metern. Anknüpfungspunkt auf dem „Festland“ ist am Mercedes-Benz-Parkplatz Süd. Nach Angaben von Joachim Manns, Chef der MVV-Tochtergesellschaft MVV Umwelt, soll es während der Bauzeit der neuen Leitung keine Verkehrsbehinderungen auf der Friesenheimer Insel geben. Auch Anwohner sollen nicht beeinträchtigt werden.