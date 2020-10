MVV vollzieht „endgültige Trennung“

Das Haus der Burschenschaft Normannia in Heidelberg. © Rothe

Mannheim/Heidelberg.Der „Hitlergruß“, der zu seiner Linken gezeigt wurde, hat den Mann offenbar nicht gestört – er ließ sich mit erhobenem Bierglas in gemütlicher Runde im Haus der Heidelberger Burschenschaft Normannia fotografieren. Das kostete einen Geschäftsführer einer Tochterfirma des Mannheimer Energieunternehmens MVV den Job. Wie die MVV am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, habe man „nun die endgültige Trennung von dem Mitarbeiter vollzogen und den Arbeitsvertrag gekündigt“.

Die Fotografie war am Freitag zuerst auf der Webseite des linken Netzwerks indymedia.org veröffentlicht worden. Die MVV hatte am Montag umgehend reagiert und den Mitarbeiter freigestellt. Am Dienstag kam dann die Kündigung. Ein Unternehmenssprecher bekräftigte zur Begründung erneut, dass das Unternehmen keinerlei Nähe zu rechtsradikalen Positionen duldet.

Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) schrieb ebenfalls am Dienstag in einer Mitteilung: „Faschistischen Umtrieben muss ein für alle Mal der Riegel vorgeschoben werden. Ich freue mich, dass die MVV hier so schnell und entschieden gehandelt und dem betreffenden Mitarbeiter gekündigt hat.“ In der Normannia gebe es seit Jahren rechtes Gedankengut, die Verbindungen zur AfD seien bekannt. „Das Zeigen des ,Hitlergrußes’ ist ein Straftatbestand. Ich erwarte von Polizei und Justiz rasche Aufklärung!“

Als Elite-Schmiede überholt

Über Burschenschaften und Studentenverbindungen gibt es viele Mythen. Wie viel Einfluss haben solche Verbände wirklich auf die Gesellschaft? „Die Deutsche Burschenschaft gewinnt gerade wieder etwas an politischem Einfluss durch die Nähe zur AfD“, erklärt der Politologe und Experte für Burschenschaften Dietrich Heither. Dass Burschenschaften eine führende Elite darstellen und ihre Mitglieder in wirtschaftliche Machtpositionen schleusen, sei längst nicht mehr der Fall. „Dieses traditionelle Brauchtum der Burschenschaften, die Einstellung zu Frauenrechten, das Altertümliche – das passt nicht in die modernen Management-Strategien global agierender Unternehmen“, sagt Heither. Im Mittelstand sei das eher noch der Fall. „Beziehungen gibt es definitiv“, erklärt er. „Man unterstützt sich untereinander – warum nicht, wenn man dasselbe Weltbild vertritt?“

Burschenschaften sind nicht per se rechtsgerichtet. Von allen Burschenschaften in Deutschland sind laut dem Gießener Politologen Stephan Peters zehn Prozent rechts orientiert. Das erklärt der Wissenschaftler in der ZDF-Dokumentation „ Drahtzieher Burschenschaften – Die Macht der Studentenverbindungen“. Bekannte Persönlichkeiten, die laut ZDF Studentenverbindungen oder Burschenschaften angehören, sind etwa die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern, Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU).

