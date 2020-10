Nach "Hitlergruß"-Vorfall: MVV stellt Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft frei

Mannheim/Heidelberg.Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat am Montag einen Geschäftsführer einer seiner Tochtergesellschaften mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte ein Sprecher mit.

Hintergrund ist ein Bild, das das linksgerichtete Mediennetzwerk Indymedia am Freitag im Internet veröffentlicht hat. Es ist demnach im Haus der Heidelberger Burschenschaft Normannia aufgenommen worden und zeigt den freigestellten Geschäftsführer. Auf dem Foto reckt er einen Bierkrug in die Höhe, während auf dem Stuhl neben ihm ein Mann sitzt, der den "Hitlergruß" zeigt. Wann das Bild von wem gemacht worden ist, geht aus den Angaben nicht hervor.

Die Burschenschaft Normannia hat erst Anfang September nach einem offenbar antisemitischen Vorfall für Schlagzeilen gesorgt. Ein 25 Jahre alter Student hatte Anzeige erstattet. Er gab an, in dem Haus der Normannia in der Nähe des Heidelberger Schlosses antisemitisch beschimpft, mit Geldmünzen beworfen und mit Gürteln geschlagen worden zu sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die MVV dulde "keinerlei Nähe zu rechtsradikalen Positionen", teilte ein Unternehmenssprecher mit. "MVV steht für Toleranz, Vielfalt und Gerechtigkeit, gleichzeitig für Null Toleranz gegenüber jeglicher Form von politischem Extremismus." Der betroffene Geschäftsführer der Tochtergesellschaft war zunächst nicht zu erreichen.

Die Ermittlungen laufen noch.

