Nach Trumps Zoll-Erlass beginnt das große Feilschen

Washington/Brüssel.Nach dem Verhängen von Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA hat das Feilschen um Ausnahmeregelungen begonnen. Die EU und viele Länder der Welt versuchen, die Wirkung der Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump abzuschwächen. Die Europäische Union will in dem Handelsstreit mit einer Beschwerde vor die Welthandelsorganisation WTO ziehen.

Dazu habe die EU nun 90 Tage Zeit, erläuterte Handelskommissarin Cecilia Malmström gestern. In dieser Zeit könnte auch über Vergeltungszölle, etwa auf Whiskey, Erdnussbutter und Maisprodukte, entschieden werden. „Wir hoffen, das wird nicht nötig“, so Malmström.

Scharfe Kritik aus aller Welt

Trump hatte am Donnerstag seiner Ankündigung Taten folgen lassen und zwei Proklamationen unterzeichnet. Damit sollen Stahleinfuhren mit 25 Prozent Zoll, die von Aluminium mit 10 Prozent belegt werden. Die Regelung tritt binnen 15 Tagen in Kraft. Ausgenommen sind zunächst nur die Nachbarn und Freihandelspartner Mexiko und Kanada. Beide stehen zusammen für ein Viertel der US-Stahlimporte. „Amerika wurde von vielen Ländern ausgenutzt“, sagte Trump.