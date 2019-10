Nachfolger für Alois Jöst gesucht

Mannheim.Wechsel an der Spitze: An diesem Mittwoch bekommt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald einen neuen Präsidenten. Die Vollversammlung wählt den Nachfolger von Alois Jöst (68), der altersbedingt ausscheidet. Offiziell kandidiert Klaus Hofmann (52, kleines Bild), bisher Jösts Stellvertreter. Am Mittwoch könnten noch andere Mitglieder der Vollversammlung ins Rennen gehen.

