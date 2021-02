Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Frankfurt/Bochum.50 000 Euro für eine Käserei und den Kauf eines Traktors, 300 000 Euro zur Sanierung eines Kinosaals, fünf Millionen Euro für den Bau eines Mehrfamilienhauses – wer von der Bochumer GLS Bank einen Kredit für eine Firma oder ein Projekt erhält, verzichtet auf das Bankgeheimnis. Denn sie oder er landet mit Namen, Kreditsumme und Verwendungszweck im Kundenmagazin der Bank.

Mit dieser Strategie sei die GLS, die sich als größte und älteste sozial-ökologische Bank Deutschlands bezeichnet, auch in der Corona-Krise zweistellig gewachsen, sagte Vorstandssprecher Thomas Jorberg am Montag bei der Online-Bilanzpressekonferenz der Bank. Dem Institut drohten durch die Corona-Pandemie keine besonderen Kreditausfälle, auch eine höhere Risikovorsorge sei nicht notwendig, versichert Jorberg.

Kredite für Solo-Selbstständige

„Wir waren 2020 wenig betroffen von Insolvenzen. Wir hatten keinen größeren Ausfall und erwarten dies auch nicht in diesem Jahr. Wir haben es mit sehr, sehr stabilen Branchen zu tun“, sagte der Vorstandschef. Die GLS finanziere vor allem Bereiche, die für Grundbedürfnisse der Gesellschaft stünden, wie erneuerbare Energien oder soziales Wohnen und nur im geringeren Maße die gewerbliche Wirtschaft. Insgesamt hat die GLS 2020 neue Kredite im Volumen von 1,1 Milliarden Euro vergeben, so viel wie noch nie.

Dazu zählten nach Angaben von Jorberg auch 58 Millionen Euro an Darlehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, unter anderem für Solo-Selbstständige und hier besonders für Kulturschaffende. Zudem hat die GLS Corona-Kredite der staatlichen Förderbank KfW im Volumen von 37,6 Millionen Euro weiter gereicht. Insgesamt erhöhte sich das Kreditvolumen um zwölf Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Knapp ein Drittel floss in Erneuerbare Energie-Vorhaben, gut ein Viertel in den Wohnungsbereich. Man habe 1900 neue umweltfreundliche und auch soziale Wohnungen finanziert, sagt Jorberg. Die Mieten dort lägen im Durchschnitt um 14 Prozent unter dem jeweiligen Mietspiegel.

Jorberg wundert sich ein wenig, dass die GLS nicht noch stärker gewachsen ist. Schließlich werde das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft immer wichtiger. „Andererseits ist es ja wunderbar, wenn andere Banken das Thema Nachhaltigkeit verstärkt aufgreifen.“ Jorberg begrüßt es ausdrücklich, dass die Bankenaufsicht den Druck auf die Geldhäuser erhöht, Klima- und Naturrisiken in ihren Büchern zu messen, offenzulegen und durch Eigenkapital abzudecken und auf diese Weise den Fokus auf Nachhaltigkeit zu legen. „Eine nachhaltige Geschäftspolitik ist der Königsweg. Die GLS Bank verfolgt diesen Weg schon seit 1974“.

Und dies mit zunehmendem wirtschaftlichem Erfolg, auch wenn für sein Institut, wie Jorberg betont, der Gewinn zweitrangig sei. Die Bank mit ihren 720 Beschäftigten und sieben Filialen unter anderem in Freiburg, Stuttgart, München, Berlin und Frankfurt arbeitet immer profitabler. Der Bilanz-Gewinn erhöhte sich im vergangenen Jahr um satte 75 Prozent von 5,4 auf 9,5 Millionen Euro.

Beim Wachstum der überwiegend online arbeitenden Bank gebe es „keine Grenze am Horizont“, so Jorberg. Abgeschreckt hat die Kunden auch nicht, dass sie seit 2017 neben den Kontoführungsgebühren einen Grundbeitrag von 60 Euro im Jahr zahlen müssen. Dass es in Zeiten von Klimakrise und Fridays-for-Future-Bewegung für die GLS nicht noch schneller voran geht, hat aus Jorbergs Sicht wohl in erster Linie einen anderen Grund: „Die Bank zu wechseln, ist für viele ein großer Schritt.“ (mit dpa)

