Nachtzulagenbeschäftigen den EuGH

Erfurt/Mannheim.Es sollen bundesweit mehr als 5000 Klagen sein, in denen um unterschiedlich hohe Nachtzuschläge und deren einheitliche Korrektur nach oben gestritten wird. Jetzt siegten vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) zwei Schichtarbeiter der in Hamburg ansässigen Carlsberg-Brauerei. Außerdem beschloss der Zehnte Senat, zwei Verfahren gegen Coca-Cola European Partners an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung weiterzuleiten. Was dies für in Mannheim anhängige Prozesse von Coca-Cola-Beschäftigten bedeutet, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Brauerei-Fälle entschieden

„Ich muss erst einmal die Entscheidungsgründe kennen“, erklärt Juristin Ulrike Graf vom DBG-Rechtsschutz Mannheim, die klagende Gewerkschaftsmitglieder unterstützt. Bisher hat das Erfurter Gericht lediglich zwei Pressemitteilungen veröffentlicht. Darin heißt es bezogen auf die beiden Brauerei-Fälle: „Eine Regelung in einem Tarifvertrag, nach der sich der Zuschlag für Nachtarbeit halbiert, wenn sie innerhalb eines Schichtsystems geleistet wird, kann gegen den allgemeinen Gleichheitssatz im Grundgesetz verstoßen.“ Will heißen: Es ist unzulässig, wenn ein Manteltarifvertrag – in dem verhandelten Fall für Hamburg und Schleswig Holstein – für Schichten zwischen 22 und 6 Uhr einen Stundenzuschlag von 25 Prozent gewährt, während unregelmäßig eingesetzte Kollegen, die zur gleichen Spätzeit arbeiten, 50 Prozent bekommen.

Zu den parallel laufenden, aber anders gelagerten Coca-Cola-Fällen teilt der Zehnte Senat mit: „Tarifvertragliche Regelungen, die für unregelmäßige Nachtarbeit einen höheren Ausgleich vorsehen als für regelmäßige Nachtarbeit, werfen Fragen nach der Auslegung von Unionsrecht auf.“ Wie lange es dauern wird, bis sich der EuGH dazu äußert, ist derzeit unklar – wie auch offen ist, ob so lange entsprechende Verfahren ruhen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020