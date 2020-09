Nächste Testphase

Tübingen/Boston.Die Tübinger Pharmafirma Curevac ist in die nächste Phase ihrer klinischen Corona-Impfstoff-Tests gestartet. Wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab, ist der erste Teilnehmer der Phase-2a-Studie mit dem Impfstoffkandidaten CVnCoV geimpft worden. Diese sogenannte Dosisbestätigungsstudie wird laut Mitteilung in Peru und Panama durchgeführt und soll 690 gesunde Teilnehmer in zwei verschiedenen Gruppen einschließen: ältere Erwachsene ab 61 Jahren und jüngere Teilnehmer zwischen 18 und 60 Jahren.

Die Teilnehmer, heißt es weiter, erhalten im Abstand von 28 Tagen zwei Impfungen. Es würden verschiedene Dosisstärken untersucht, beginnend mit sechs Mikrogramm. Ziel sei, die Sicherheit und Nebenwirkungen des Impfstoffs bei älteren Erwachsenen zu bestätigen. „Der Beginn der klinischen Phase-2a-Studie in Peru und Panama bringt unser klinisches Covid-19-Studienprogramm einen wichtigen Schritt nach vorne“, wird die Technische Direktorin von Curevac, Mariola Fotin-Mleczek, in der Mitteilung zitiert. Diese Studie solle Belege dafür liefern, dass man älteren Erwachsenen, die einem höheren Covid-19-Risiko ausgesetzt sind, einen sicheren und verträglichen Impfstoff zur Verfügung stellen könne. jor

