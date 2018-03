Nächster Schock für Branche

Anzeige

Problem: Mexiko

Knapp 500 000 Fahrzeuge exportierten die deutschen Hersteller im vergangenen Jahr in die Vereinigten Staaten. Gut 1,3 Millionen Autos konnten sie dort verkaufen. Denn die Deutschen gehören auch zu den großen Produzenten in den USA. BMW stellt beispielsweise seine SUV für den Weltmarkt in South Carolina her. 8000 Beschäftigte zählt das Werk. Da diese Fahrzeuge mehrheitlich in andere Länder verkauft werden, könnten Strafzölle und die Antwort darauf direkt auf das Werk zurückfallen und so das Gegenteil von dem bewirken, was Trump vorgibt zu wollen: die US-Produzenten stärken. Alle deutschen Hersteller zusammen produzierten im vergangenen Jahr rund 840 000 Fahrzeuge in den USA.

Der neue Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Matthes, warnt wie Zypries vor einem Handelskrieg. „In einem solchen Handelskrieg gibt es nur Verlierer, auf allen Seiten“, befürchtet der Cheflobbyist der Branche.

Audi könnten Strafzölle auf Autoimporte erheblich schädigen, weil das Unternehmen seine Produktion in Mexiko angesiedelt hat. Dieses Problem haben die Ingolstädter aber nicht allein. Viele Autofirmen haben im Billiglohnland Mexiko Werke errichtet. Dazu gehören auch die großen US-Hersteller General Motors und Fiat-Chrysler. Sie müssten, sofern Trump seine Drohung wahr macht, ebenfalls Strafzölle auf die Fahrzeuge bezahlen, die sie in Mexiko für den Heimatmarkt fertigen.

Daher erscheint das Vorhaben Trumps nicht logisch. Strafzölle würden auch die eigenen Unternehmen und Verbraucher treffen. Letztere würden beim Autokauf durch höhere Preise bestraft.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018