Nahverkehr wird teurer

Berlin.Mit Beginn des neuen Jahres müssen Fahrgäste von Stadtbussen, Straßenbahnen und U-Bahnen für Tickets vielerorts tiefer in die Tasche greifen. Von den großen Verkehrsverbünden erhöhen zum Jahreswechsel die meisten die Preise. Das betrifft etwa Kunden im Ruhrgebiet, im Rheinland, in Berlin und Brandenburg, in den Großräumen Hamburg und Bremen sowie im Rhein-Main-Gebiet. Zwischen 1,3 und 3,3 Prozent mehr verlangen die Verkehrsunternehmen von ihren Kunden. Damit sollen etwa höhere Gehälter der Mitarbeiter und gestiegene Kraftstoffpreise ausgeglichen werden. Im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) steigen die Preise ebenfalls, die Modellstädte Mannheim und Ludwigshafen sind davon aber ausgenommen.

Auch andere Kunden kommen ungeschoren davon. Im Großraum München brachte eine Tarifreform Mitte Dezember im Schnitt sieben Prozent niedrigere Preise. In und um Stuttgart machten einfachere Tarifzonen viele Verbindungen günstiger. In den ICE und Intercitys der Deutschen Bahn fallen durch die Mehrwertsteuersenkung die Preise erstmals seit 17 Jahren. dpa/mad

Montag, 30.12.2019