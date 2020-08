„Nationalsozialistischer Musterbetrieb“

Hannover.KZ-Häftlinge, die Gummisohlen „testen“ mussten, systematisch schikaniert und oft getötet wurden. Einsatz Tausender Zwangsarbeiter in kriegswichtigen Betrieben. Diskriminierung und Ausgrenzung jüdischer Kollegen. Die Untersuchung des Münchener Historikers Paul Erker über Continentals Verstrickungen mit dem NS-Regime umfasst mehr als 800 Seiten, die es in sich haben.

„Eigentlich ist das für den Leser eine Zumutung“, sagt der Forscher. Aber „die Komplexität der Transformation von Continental zu einem nationalsozialistischen Musterbetrieb nachzuzeichnen“, sei nötig gewesen. Vorstandschef Elmar Degenhart bestätigt: „Die Lektüre war an vielen Stellen sehr bedrückend.“ Was Erker über die Rolle des heutigen Dax-Konzerns in der Rüstungswirtschaft des Dritten Reichs herausfand, sei beklemmend. Und zudem ein Gebot, aus der Geschichte zu lernen.

Continental und auch später in den Konzern gekommene Firmen wie VDO, Teves, Semperit oder Phoenix dienten von 1933 bis 1945 zumindest in Teilen einem Zweck: der Zulieferung zentraler Bestandteile von Konsum- und Rüstungsgütern im Sinne der NS-Führung. Erker zeigt dies vor allem für die „strategischen Rohstoffe Kautschuk und Gummi“.

Es ging um Reifen für Militärautos oder Absätze für Armeestiefel – aber auch Schläuche für Panzer-Bremssysteme oder Teile für Flugzeuge, Batteriekästen und Steuergeräte der V1-Waffe. Conti sei wichtiger Akteur in einer Branche gewesen, die „das eigentliche Rückgrat der nationalsozialistischen Rüstungs- und Kriegswirtschaft“ bildete.

Millionenzahlung an Stiftung

Zur Herstellung und Erprobung etlicher Produkte griff man auf Zwangsarbeiter und in den letzten Kriegsjahren auch auf Insassen von Konzentrationslagern zurück. Ein besonders makabres Beispiel war die „Schuhprüfstrecke“ im KZ Sachsenhausen: „Die jeweiligen Leiter waren für ihre Brutalität bekannt, und es gab zahlreiche Fälle vorsätzlicher Ermordung von dort eingesetzten Häftlingen.“ Über Stunden, Dutzende Kilometer weit, häufig ohne Strümpfe und auch bei Frost drehten „Schuhläufer“ ihre Runden, teils „unter Absingen deutscher Marschlieder“. Es gab Prügel von SS-Leuten. „Und jede Runde kamen sie am Galgen des KZ-Lagers vorbei.“

Die 2015 beauftragte Durchleuchtung des „dunkelsten Kapitels unserer Unternehmensgeschichte“ sei überfällig gewesen, meint Degenhart. „Die damaligen Entscheidungen waren durch nichts zu rechtfertigen“, sagt er über die Zwangsarbeiter-Einsätze. „Aber es ist gleichzeitig eine Mahnung an alle Führungskräfte in Wirtschaft und Politik, mit ihrer Verantwortung sehr sorgsam umzugehen.“ Über einen zweistelligen Millionenbeitrag zur Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft habe Conti bereits mit dafür gesorgt, dass Zwangsarbeiter entschädigt werden. dpa

