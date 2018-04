Nestlé spürt Umsatzverlust

Anzeige

Frankfurt.Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé verzeichnet in Deutschland wegen des Einkaufsstreits mit Edeka Umsatzverluste. Die Auswirkungen seien allerdings nicht exakt messbar, erklärte die Deutschland-Chefin Béatrice Guillaume-Grabisch in Frankfurt. „Wir wollen das Thema versachlichen und im Sinne der Verbraucher und unserer Zulieferer weiter mit Edeka zusammenarbeiten.“ Edeka sei ein wichtiger Handelspartner, mit dem man viele Jahre gut kooperiert habe. Das solle in Zukunft wieder so sein.

Allerdings könne es keine Lösung allein mit Edeka geben. Der Grund: Die Gruppe gehöre zum zweitgrößten europäischen Einkaufsbündnis Agecore. „Wir brauchen eine Vereinbarung für alle Länder, also etwa auch für die Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien“, sagt Guillaume-Grabisch. Details über den Stand und den Inhalt der Verhandlungen nannte sie in Frankfurt nicht.

Mitte April hatte es geheißen, Nestlé sei zu Konzessionen bei Preisen und Konditionen bereit. Edeka-Chef Markus Mosa deutet zwar an, dass man vorangekommen sei, am Ziel sei man aber nicht. Nach wie vor ist offen, wann es zu einer Einigung kommen könnte.