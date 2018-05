Netflix überholt Disney als wertvollster Medienkonzern

Anzeige

New York.Die Streaming-Plattform Netflix hat sich gegen Disney als wertvollster Medienkonzern durchgesetzt. Das ging gestern aus einer Studie des US-amerikanischen Unternehmens Goldman Sachs hervor. Demnach gelang es dem Anbieter binnen eines halben Jahrzehnts mit einem Börsenwert von 151,4 Milliarden Dollar (129,4 Milliarden Euro) den traditionsreichen Konzern Walt Disney zu übertrumpfen. Netflix ging vor gut 20 Jahren zunächst als DVD-Verleih an den Markt – bis er vor fünf Jahren damit begann, eigene Inhalte wie die Serien „House Of Cards“ oder „Stranger Things“ (Bild) zu produzieren. Beim Streaming werden Inhalte aus dem Internet abgespielt, ohne dass diese zum Beispiel auf dem Computer gespeichert werden müssen. Disney hat einen Streamingdienst für 2019 angekündigt. red (Bild: dpa)