Netzagentur verhängt Bußgeld

Bonn.Die Bundesnetzagentur hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wegen unerlaubter Telefonwerbung das höchstmögliche Bußgeld von 300 000 Euro verhängt. Die Strafe richtet sich gegen ein Callcenter-Unternehmen. Mehr als 1400 Verbraucher hätten sich über die Firma SG Sales and Distribution GmbH beschwert, das telefonisch für Strom- und Gaslieferverträge verschiedener Energieversorger geworben hatte, teilte die Netzagentur gestern mit. Die Anrufer hätten sich häufig als unabhängige Tarifoptimierer vorgestellt und mit unwahren oder irreführenden Informationen zu einem Vertragswechsel gedrängt. In der vergangenen Woche hatte die Netzagentur ein Bußgeld von ebenfalls 300 000 Euro gegen die Energysparks GmbH verhängt. Das Unternehmen kündigte Einspruch an. Auch SG Sales kann Einspruch einlegen. Die Geldbußen sind nicht rechtskräftig. dpa

