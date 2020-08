Netzbetreiber kommen mit Ausbau voran

Die größten Netzwerkbetreiber sind die Deutsche Telekom und Vodafone. In der Region arbeiten sie daran, den Breitbandausbau voranzutreiben. Auf Anfrage teilte die Telekom mit, in Baden-Württemberg seien 70 Prozent der Haushalte mit einer Internetgeschwindigkeit von mehr als 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) ausgestattet. Über 50 Prozent sogar mit mehr als 100 Mbit/s. In dieser Woche hatte die Telekom eine Rahmenvereinbarung mit der Stadt Heidelberg geschlossen, nach der sie dort innerhalb eines Jahres 52 000 Haushalte mit Glasfasernetzen ausstatten will. Auch beim schnellen mobilen Internet geht es voran: Heute können den Angaben zufolge 97 Prozent der Haushalte in Baden-Württemberg LTE von der Telekom bekommen. In diesem Jahr seien im Südwesten 70 neue Mobilfunkmasten in Betrieb genommen worden.

Im Rhein-Neckar-Kreis erreicht Vodafone eigenen Angaben zufolge rund 206 400 Haushalte über Glasfaser Kabelnetz. Auf Anfrage teilte eine Sprecherin mit, man baue vor allem in Neubaugebieten aus. Dazu gehören etwa die Spinelli- und Sullivan Barracks und das Hammonds Areal in Mannheim, wo man rund 3 000 Haushalte über Glasfaser neu ans Festnetz von Vodafone anschließe. In den besiedelten Gebieten in Baden-Württemberg stellen 3 082 Vodafone-Masten eine Mobilversorgung von 99,8 Prozent der Bevölkerung sicher. Rund 97,7 Prozent ist damit an das LTE-Netz angeschlossen. jor

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020