Neuartige Therapien gegen Krebs

Tübingen/Mannheim.Das biopharmazeutische Unternehmen Immatics – eine Beteiligung von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp – geht eine Kooperation mit GlaxoSmithKline (GSK) ein. Die beiden Firmen möchten künftig gemeinsam an T-Zell-basierten Immuntherapien für Krebspatienten forschen, teilte Immatics am Donnerstag mit.

Konkret gehe es um die Entwicklung einer Zell-Therapie der „nächsten Generation“: T-Zellen, die zur Gruppe der weißen Blutkörperchen gehören, werden dabei mit tumorspezifischen T-Zell-Rezeptoren ausgestattet. Dieser genetisch veränderte Proteinkomplex kann Tumoren gezielt erkennen und angreifen. Nach Unternehmensangaben handelt es sich bei dieser Mischung aus Gen- und Immuntherapie um einen der vielversprechendsten Ansätze der Krebstherapie.

Die Biopharma-Firma Immatics mit Sitz in Tübingen werde die Hauptverantwortung für die Entwicklung und Validierung der Therapeutika tragen, das Gesundheitsunternehmen GSK (Sitz in London) werde sich mit der weltweiten Weiterentwicklung, Herstellung und Vermarktung beschäftigen.

45 Millionen Euro Vorauszahlung

Im Rahmen der Vereinbarung werde Immatics von GSK eine Vorauszahlung von 45 Millionen Euro erhalten. „Die beiden Unternehmen bündeln ihre Kräfte, um die Entwicklung wirksamer neuer Therapien für Krebspatienten mit hohem medizinischem Bedarf zu ermöglichen“, sagte Harpreet Singh, Vorstandsvorsitzender von Immatics.

Nach Analysen von Evaluate Pharma nimmt GSK unter den umsatzstärksten Pharmaunternehmen weltweit aktuell den siebten Rang ein. Mitte 2018 kam die Firma auf einen Börsenwert von umgerechnet etwa 91,6 Milliarden Euro.

Hopp ist in der Biopharma-Branche sehr aktiv. Mit seiner Beteiligungsgesellschaft Dievini hält er Anteile an mehreren Firmen. In der Rhein-Neckar-Region ist der Unternehmer vor allem als Mäzen im Sport bekannt. mica

