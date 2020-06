Neue Klagen von Coca-Cola-Mitarbeitern

Mannheim. Seit die Arbeitsgerichte nach der Corona-Pause wieder verhandeln, beschäftigt der Streit um unterschiedliche Zuschläge bei Nachtarbeit in Betrieben der Lebensmittelindustrie erneut die Justiz - auch in der Region. Von Coca-Cola-Beschäftigten des in Mannheim ansässigen Werkes gibt es inzwischen weitere Klagen. Außerdem sind bei der Mannheimer Außenstelle des Landesarbeitsgerichtes

...