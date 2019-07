Neue Krise bei Kettler

Das Kettcar-Geschäft kommt schon länger nicht mehr in Fahrt. © dpa

Ense-Parsit.Kettcar-Hersteller Kettler steckt nur gut sieben Monate nach der Übernahme durch den Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital erneut in der Krise. Für die Kettler Freizeit GmbH und die Kettler Plastics GmbH sei am Mittwoch Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt worden, sagte die Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg, Charlotte Merz. Zuvor hatte der „Soester Anzeiger“ über die Entwicklung berichtet. Kettler beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Der Freizeitgerätehersteller kämpft seit geraumer Zeit ums Überleben. Schon im vergangenen Jahr hing sein Schicksal nach einem Insolvenzantrag am seidenen Faden. Zeitweise schien eine Schließung der Firma wahrscheinlicher als eine Weiterführung. Doch sorgte der Einstieg des Finanzinvestors Lafayette im Dezember 2018 dann zunächst für neue Hoffnung. Der Investor hatte angekündigt, Ziel sei es, „die Kurve von der Traditions- zur Trendmarke“ zu kriegen. dpa

